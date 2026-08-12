Nemzeti Sportrádió

Csúcs ez a Kós!; Halász Bence: Katzberg azért nem ijedt meg

L. P. I.L. P. I.
2026.08.12. 23:47
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A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

A Debrecen várakozás szerinti búcsújával két esély maradt. A Ferencváros zabrzei fellépéséről Borsos László a helyszínről számol majd be, de a felfokozott várakozásról már adott helyzetképet – a lényeg: a Ferencváros egygólos előnyből kezdi a párharcot, amelyet ha sikerrel vív meg, már biztosan megéri a kupaőszt. A Győr épp fordított utat jár, hátrányban van, de otthon lép pályára. Beharangozók és tudósítás négy oldalon.

Kós Hubert újabb csúcs nélkül is csúcs volt. A 200 hát olimpiai és világbajnoka most már Európa-bajnok is, és 150 méterig megint ostromolta Aaron Peirsol 2009-es világrekordját. Milák Kristóf szenzációs úszással 100 gyorson, Sárkány Zalán pedig 800 gyorson lett bronzérmes – Milák és Kós csütörtökön a 100 pillangó dobogójáért úszik. Kovács Erika helyszíni beszámolója Kós- és Milák-interjúval (!) két oldalon.

Halász Bence-interjú egyenesen Birminghamből. A kalapácsvetés friss Európa-bajnoka Szendrei Zoltánnak részletesen elmesélte a győzelem és az odáig vezető út történetét, és még a gyerekkorából előkerült fotót is fel tudta idézni… Mindemellett 14 év után születhetett volna újra magyar Eb-érem 400 méteres síkfutásban, ám Molnár Attila végül 4. lett. Takács Boglárka pedig döntőt futhat 200-on.

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