Pigniczki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben az rg-vb-n

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a nyolcadik világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogánygyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz-, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pigniczki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.

Az egyéni verseny selejtezőjéből az első nyolc-nyolc helyezett jut a szerenkénti döntőkbe, az első 18 pedig az egyéni összetett fináléba. Egyéniben az összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai már most kijutnak a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.

A világbajnokság további programja

Csütörtök

Egyéni selejtező

9.00: karika és labda

16.15: buzogány és szalag

Péntek

16.00: egyéni összetett döntő

Szombat

11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye

Vasárnap

Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője

11.00: öt labda

14.00: három karika és pár buzogány

Egyéni verseny szerenkénti döntője

12.10: karika

12.50: labda

15.10: buzogány

15.50: szalag