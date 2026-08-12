Nemzeti Sportrádió

Pigniczki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben az rg-vb-n

2026.08.12. 23:50
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Fotó: Viktorija Popova
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Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika-vb ritmikus gimnasztika
Pigniczki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben, és buzogánnyal, valamint szalaggal sem jutott döntőbe a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikusgimnasztika-világbajnokság első versenynapján.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a nyolcadik világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogánygyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz-, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pigniczki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.

Az egyéni verseny selejtezőjéből az első nyolc-nyolc helyezett jut a szerenkénti döntőkbe, az első 18 pedig az egyéni összetett fináléba. Egyéniben az összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai már most kijutnak a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.

A világbajnokság további programja
Csütörtök
Egyéni selejtező
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag

Péntek
16.00: egyéni összetett döntő

Szombat
11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye

Vasárnap
Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője
11.00: öt labda
14.00: három karika és pár buzogány
Egyéni verseny szerenkénti döntője
12.10: karika
12.50: labda
15.10: buzogány
15.50: szalag

 

Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika-vb ritmikus gimnasztika
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