Pigniczki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben az rg-vb-n

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a nyolcadik világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogánygyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz-, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pigniczki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.
Az egyéni verseny selejtezőjéből az első nyolc-nyolc helyezett jut a szerenkénti döntőkbe, az első 18 pedig az egyéni összetett fináléba. Egyéniben az összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai már most kijutnak a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.
A világbajnokság további programja
Csütörtök
Egyéni selejtező
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag
Péntek
16.00: egyéni összetett döntő
Szombat
11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye
Vasárnap
Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője
11.00: öt labda
14.00: három karika és pár buzogány
Egyéni verseny szerenkénti döntője
12.10: karika
12.50: labda
15.10: buzogány
15.50: szalag