Nemzeti Sportrádió

A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a terepraliversenyt Várpalotán

2026.08.12. 23:14
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A hétvégén nem lesz verseny Várpalotán (Fotó: HunGarian Baja/Facebook)
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tereprali Várpalota HunGarian Baja
A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett HunGarian Baja terepraliversenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják – közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán.

A közleményben úgy fogalmaztak, „nehéz, ugyanakkor felelős döntést” kellett hozniuk a Várpalota külterületén és a környéken történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves-fás területet érintettek, és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók.

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és a hónapok óta tartó csapadékhiány következtében a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes, a szerdai tüzek és a szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.

Egy nagyszerű élmény sem előzheti meg az emberi élet, a biztonság és a természet védelmét – jelezték a közleményben, hozzátéve, hogy felelősséggel tartoznak a versenyzők, a nézők, a szervezők és a környéken élők biztonságáért, valamint a természet megóvásáért.

A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg – indokoltak a szervezők.

 

tereprali Várpalota HunGarian Baja
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