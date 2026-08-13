Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorka is hozzájárult a Lynx újabb győzelméhez

2026.08.13. 08:45
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Juhász Dorka csereként is hasznos „hiúz” volt (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka női kosárlabda WNBA
Juhász Dorka két ponttal járult hozzá a listavezető Minnesota Lynx 85–81-es győzelméhez a Portland Fire otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga (WNBA) alapszakaszának szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos ezúttal csupán hét és fél percet töltött a pályán, szerzett két lepattanót és adott egy gólpasszt is. Csapata 28 győzelemmel és hét vereséggel továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét az októberben kezdődő rájátszásban.

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka női kosárlabda WNBA
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