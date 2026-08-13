WNBA: Juhász Dorka is hozzájárult a Lynx újabb győzelméhez

A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos ezúttal csupán hét és fél percet töltött a pályán, szerzett két lepattanót és adott egy gólpasszt is. Csapata 28 győzelemmel és hét vereséggel továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét az októberben kezdődő rájátszásban.