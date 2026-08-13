WNBA: Juhász Dorka is hozzájárult a Lynx újabb győzelméhez

Juhász Dorka két ponttal járult hozzá a listavezető Minnesota Lynx 85–81-es győzelméhez a Portland Fire otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga (WNBA) alapszakaszának szerdai játéknapján.
A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos ezúttal csupán hét és fél percet töltött a pályán, szerzett két lepattanót és adott egy gólpasszt is. Csapata 28 győzelemmel és hét vereséggel továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét az októberben kezdődő rájátszásban.
Legfrissebb hírek
WNBA: rangadót nyertek Juhász Dorkáék
Kosárlabda
2026.08.02. 21:59
Az Olimpiai Sportparkba költözik az ETO Basket
Kosárlabda
2026.07.31. 20:28