Sós Csaba: Milák ilyenkor szokott nyerni

Nyugalom költözött lassacskán uszodák világába: az Európa-bajnoki csapat kihirdetését hosszabb csend előzte meg, mármint kifelé, mert berkeken belül azért zajlott egy s más, aztán csak összeállt az utazók listája – 21 magyar lesz ott Saint-Denis-ben, a medencés versenyeken, köztük két nyílt vízi úszó, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, ám nekik az 1500 és a 800 gyors előtt van még jelenésük a Szajnánál pénteken és szombaton is.

A kontinensviadal úszóversenyei hétfőtől vasárnapig tartanak, a mieink zöme pénteken indul el Franciaország felé, ám akadnak később csatlakozók, mert azok, akik csak az Eb második felében versenyeznek, később repülnek Párizsba.

Sós Csaba szövetségi kapitány már hónapokkal ezelőtt elmondta, az Eb-n három váltót küld harcba, mégpedig a női 4x100-as és 4x200-as, valamint a férfi 4x100-as gyorsváltót.

„Nagyon sajnálom, hogy eljutottunk odáig, hogy egy magyar váltót nem akar vállalni egy sztárúszó. Én biztos, hogy a másik oldalon állok: mindent meg akarok adni – a csapatomnak, a társaimnak, a szurkolóknak és Magyarországnak” – ezt július elején mondta lapunknak Kós Hubert. Világklasszis úszónk ezzel egyértelművé tette, hogy ő vállalja a váltót az Eb-n is, azt meg tudjuk, hogy Milák Kristóf nem.

„Eddig ez volt a természetes, említhetném Hosszú Katinkát is, aki például a hazai vizes vébén is vállalta a váltót a kétszáz hát középdöntőjében, s másnap ezzel a plusszal a karjaiban lett második ebben a számban. Engem inkább az lep meg, hogy mennyien csodálkoznak, amikor erről egy úszó ilyen bátran, őszintén beszél – reagált a helyzetre a kapitány, Sós Csaba, aki nem kerülte meg azt a kérdést sem, milyen formában várja a rajtot Milák, s mi várható tőle az Eb-n. – Továbbra is érvényben van az a megállapodás, hogy róla csak a szövetségünk, valamint a BHSE elnöke nyilatkozik, annyit tudok mondani, hogy hol ilyen, hol olyan hírek jönnek felőle, vagyis nincs változás e tekintetben, ilyenkor szokott odaállni a rajtkőre egy versenyen és nyerni. Bízzunk benne, hogy ezúttal is így lesz.”

Ábrahám Minna a párizsi Eb-n két váltószámban mutathatja meg a tudását (Fotó: Nemzeti Sport)

Az viszont biztos, hogy egyéni számban Ábrahám Minna nem szerez érmet ezen az Eb-n, az Amerikában tanuló úszó még az év elején törte el az ujját, s onnantól jóval nehezebben tudott készülni.

„Egy töréssel sportolni nem egyszerű. Minnával ezen túlmenően nem történt semmi rendkívüli, viszont ez a sérülés hátráltatta őt, nem tudja vállalni a versenyekkel óhatatlanul együtt járó sorozatterhelést. Muszáj óvatosnak lennie, így ő csak a két váltóban indul” – árulta el Sós Csaba.

A kapitány (és az úszószövetség) részéről konkrét, számszerű cél nincsen, ám az is egyértelmű, hogy a válogatási elvek megváltoztatásának (ennek legfontosabb eleme az volt, hogy a tavaly világversenyen elért időeredmény nem számított) az volt az oka, hogy a magyar csapat tagjai fő számaikban igenis jussanak döntőbe az Eb-n.

„Azt várom az úszóinktól, hogy az Európa-bajnokságon ússzák meg minimum az idei legjobbjukat, de lehetőleg az egyéni csúcsukat – jelentette ki a kapitány. – Az esélyesektől érmet, lehetőleg persze aranyat remélek, a három váltónkat pedig mindenképpen a döntőben szeretném látni.”

INTERJÚ GELLÉRT GÁBORRAL, A NYÍLT VÍZI ÚSZÓK KAPITÁNYÁVAL

Fotó: Dömötör Csaba

– Két nap, négy versenyszám, négy érem, mind a négy ezüst. Ezt előzetesen aláírta volna?

– Mindenképpen. Továbbra is tartom, hogy mind a négy nagy versenyzőnk képes bármikor az éremszerzésre, a csapatunk erejét mutatja, hogy amikor valamelyiknek esetleg nem megy, előlép a másik. A tavalyi Európa-bajnokságon Rasovszky Kristóf kaszált, igaz, ott mind a négyen, vagyis mellette Betlehem Dávid, Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is szerzett egyéni érmet.

– Ez még Párizsban is összejöhet, hiszen pénteken a három kilométer következik.

– Amelyen elindul Fábián Bettina. Kovács-Seres Hunor viszont nem, lázas, de nem a víz okozta a betegségét, már az első napon sem volt a topon.

– Ha már a víz: minden rendben a szervezéssel?

– Kiválóan összerakták a pályát a franciák, az olimpiai, két kilométerrel feljebb a Szajnán jóval szűkebb volt, akkor sokan tudták emiatt a partról is követni a versenyt. Amúgy akkor a sok eső okozta a gondot, ezúttal ilyen veszély nem fenyeget minket, a víz minőségével nincs is baj.

– Nyugtasson meg minket, már olimpiai bajnokunkkal sincs baj, magára talált az első nap után.

– Rasó az első napon felesleges konfliktusba ment bele a bírókkal is, az öt kilométeren viszont már jól úszott, sajnos az utolsó körben bele­akadt a keze a bóját tartó kötélbe, így többen elmentek mellette. De tartom: kiváló formában van, ám a nyílt vízi úszás ilyen, mindig történik valami – nézzék meg a házigazdákat, a franciáknál már-már világvége-hangulat uralkodik, két nap után egyetlen érmük sincs.

– Nekünk még lehet több, vagyis a kapitány elégedett az eddigiekkel és bizakodó a hátralévő két nap előtt?

– Nemcsak én vagyok bizakodó, az egész csapat az. Úgy vélem, pénteken, három kilométeren is tudunk érmet nyerni a csapatversenyen, szombaton pedig harcban leszünk az aranyért.