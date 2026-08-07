Szambafoci a szaunában – sajtószemle a DVSC és az ETO FC meccse után
Tipsbladet: az újság a „Szambafoci a szaunában” címmel számol be a debreceniek elleni háromgólos sikerről megemlítve, hogy tökéletes, önbizalom-növelő győzelmet arattak. A lap szerint a hőség mindkét csapatot próbára tette. Kiemeli a nemrég szerződtetett Alex Král, valamint a harmadik gólt jegyző Andreas Cornelius játékát is.
Bold.dk: az „Álomszerű eredmény Magyarországon” című írás kiváló alapként jellemzi a 3–0-s eredményt a visszavágóra. A lap megemlíti, hogy Bo Svensson négy helyen is változtatott a kezdőcsapaton a Silkeborg elleni 3–1-es győzelem után, hogy felrázza a csapatot.
Viaplaysportnews: az oldal szintén álomeredményről írt, kiemelve az FC Köbenhavn hatékonyságát. Az elején kissé nehezen talált rá a dán csapat a játék ritmusára, a Debrecennek több ígéretes lehetősége volt az első negyedórában. Aztán az első gól lendületet adott a vendégeknek, akik végül nagy lépést tettek a rájátszás felé.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
DEBRECENI VSC–FC KÖBENHAVN (dán) 0–3 (0–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6120 néző. Vezette: Jorgji (albán)
DVSC: Andrejev – Szécsi, Mejías, Lang, Keller – Batik, Boskovic (Sain, a szünetben) – Dénes V. (Vajda B., 65.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 65.) – Baldoni (Szendrei Á., 65.). Vezetőedző: Gert Remmel
KÖBENHAVN: Kotarski – Meling, Gabriel Pereira, Beijmo, Marcos López – Delaney (Clem, 79.), Král – Elyounoussi (G. Olsen, 90+2.), Madsen (Nasnas, 89.), Robert (Vianney Ndjee, 79.) – Cornelius. Vezetőedző: Bo Svensson
Gólszerző: Gabriel Pereira (21.), Robert (35.), Cornelius (90+2.)
A visszavágót jövő szerdán rendezik Koppenhágában.
Sportacentrs: az újság Meissa Diop aktivitásában látta a rigai győzelem kulcsát a magyar bajnok ETO FC ellen. A lap kiemeli, hogy Diop csatasorba állítása némileg váratlan volt, mert általában inkább a holland Salah Oulad kezd.
Sportazinas: az online lap tárgyilagosan számol be a történtekről. A győriek ajándékának tulajdonítja a győzelmet, utalva Selyem Bálint öngóljára a 3. percben.
Bajnoki ág
RIGA FC (lett)–ETO FC 1–0 (1–0)
Riga, Skonto Stadion, 6000 néző. Vezette: Gal Lejbovic (Matitjahu Jakobov, Rosztiszlav Talisz) – izraeliek
RIGA: Orols – Jurkovskis, Paulo Eduardo, Musah, A. Salazar (Tonisevs, 88.) – Galo, Ankrah, Iago Siqueira (Oulad, 90.) – Auani (Taiwo, 77.), M. Diop (Cernomordijs, 77.) – Reginaldo Ramires (Badamosi, 66.). Vezetőedző: Adrián Gula
ETO: Petrás – Umathum, Urblík N., Krpics – Selyem B., Szép M., Décsy, Schön (Csorba, 90+1.) – Bumba (Huszár, 63.) – Njie (Stefulj, 80.), Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Selyem B. (3. – öngól)
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Győrben.