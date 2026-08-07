Szambafoci a szaunában – sajtószemle a DVSC és az ETO FC meccse után

Tipsbladet: az újság a „Szambafoci a szaunában” címmel számol be a debreceniek elleni háromgólos sikerről megemlítve, hogy tökéletes, önbizalom-növelő győzelmet arattak. A lap szerint a hőség mindkét csapatot próbára tette. Kiemeli a nemrég szerződtetett Alex Král, valamint a harmadik gólt jegyző Andreas Cornelius játékát is.

Bold.dk: az „Álomszerű eredmény Magyarországon” című írás kiváló alapként jellemzi a 3–0-s eredményt a visszavágóra. A lap megemlíti, hogy Bo Svensson négy helyen is változtatott a kezdőcsapaton a Silkeborg elleni 3–1-es győzelem után, hogy felrázza a csapatot.

Viaplaysportnews: az oldal szintén álomeredményről írt, kiemelve az FC Köbenhavn hatékonyságát. Az elején kissé nehezen talált rá a dán csapat a játék ritmusára, a Debrecennek több ígéretes lehetősége volt az első negyedórában. Aztán az első gól lendületet adott a vendégeknek, akik végül nagy lépést tettek a rájátszás felé.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

DEBRECENI VSC–FC KÖBENHAVN (dán) 0–3 (0–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6120 néző. Vezette: Jorgji (albán)

DVSC: Andrejev – Szécsi, Mejías, Lang, Keller – Batik, Boskovic (Sain, a szünetben) – Dénes V. (Vajda B., 65.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 65.) – Baldoni (Szendrei Á., 65.). Vezetőedző: Gert Remmel

KÖBENHAVN: Kotarski – Meling, Gabriel Pereira, Beijmo, Marcos López – Delaney (Clem, 79.), Král – Elyounoussi (G. Olsen, 90+2.), Madsen (Nasnas, 89.), Robert (Vianney Ndjee, 79.) – Cornelius. Vezetőedző: Bo Svensson

Gólszerző: Gabriel Pereira (21.), Robert (35.), Cornelius (90+2.)

A visszavágót jövő szerdán rendezik Koppenhágában.

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