Szabó-Májer Krisztina szerint Fehérváron egymásért és a klubért is küzdenek a kézilabdázók

Kínában járt a felkészülési időszakban az Alba Fehérvár női kézilabdacsapata, két hetet töltött az ázsiai országban. Azóta már hazatért az FKC, és javában hangol a szeptemberi idényrajtra. A montenegrói Szuzana Lazovics tanítványai az előző kiírásban jól szerepeltek, sokáig a nemzetközi kupaindulást érő ötödik helyért is harcban álltak, aztán hatodikként zártak.

„Az alapozás során egyre keményebbek az edzések, most kezdtük el a negyedik hetünket – mondta a csütörtöki tréning után Szabó-Májer Krisztina, a fehérváriak csapatkapitánya. – Szépen haladunk, lépcsőfokról lépcsőfokra meg van tervezve a programunk. Kínában is az edzésekre helyeztük a fő hangsúlyt, csapatként is jót tett nekünk, hogy két hetet töltöttünk együtt, a gyakorlás mellett sokat beszélgettünk. Fontos szempont a klubnál, hogy ne csak a pályán, hanem azon kívül is egységesek legyünk. Szerintem az előző idényben ez nagyon látszódott, mindig küzdöttünk egymásért és a klubért.”

A rutinos jobbszélső hozzátette, reméli, hogy ez a hozzáállás lesz a meghatározó a következő idényben is.

„Vezetőedzőnk mindig azt szeretné látni, hogy meccsről meccsre fejlődünk, és ha ez pontokban is megmutatkozik, az annál jobb. Abban bízom, hogy közel hasonló, akár még jobb helyezést is elérhetünk az előttünk álló idényben. Nekem személyesen a koromnál fogva már óriási céljaim nincsenek, de természetesen fontos, hogy minél több időt tölthessek a pályán, valamint minél jobban segíthessem a csapatot védekezésben és támadásban is. A lányok hallgatnak rám, megadják a kellő tiszteletet, nyilván a koromból kifolyólag is, ahogyan tanácsot is sokszor kérnek, édesanyaként a tapasztalatom is nagyobb. A hierarchiával nincs probléma, amúgy mindenféle mókázásban is benne vagyok” – tette hozzá a 31 éves szélső.