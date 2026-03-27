Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett Egyiptomban

Mindenki ott volt, aki számít: a világkupa-sorozat egyiptomi nyitánya felvonultatta a sportág legjobbjait – az olaszoknak és a franciáknak ez a viadal egyben válogató is volt, így ők több versenyzőt is felvonultattak, vagyis ez a pénteki tíz kilométer Somabay-ben igencsak embert próbáló viadal volt.

Ebben a tíz kilométeres versenyben a férfiaknál és a nőknél is három-három magyar rajtolt.

Elsőként az urak úsztak, köztük a születésnapos Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Kovács-Seres Hunor.

A táv során végig komoly tempót diktált a tokiói olimpiai bajnok német Florian Wellbrock, az utolsó körben egyre masszívabb előnyt harcolt ki magának – az üldözők száma és összetétel viszont többször is változott, még az utolsó métereken is.

Közülük jó ütemben, s némiképp a társaktól eltérő utat választva tört ki Betlehem Dávid, aki hatalmasat hajrázott, s odaért a második helyre, Kovács-Seres a 14., Rasovszky a 16. lett.

„Örülök, hogy a dobogót el tudtam csípni ezen a nagyon komoly versenyen – értékelt Betlehem Dávid. – A felkészülés jelen fázisában jó, hogy így ment a helyezkedés, aztán a végén, ha ezúttal inkább erőből is, de meg tudtam oldani, hogy érmes legyek. Az nagyszerű előjel, hogy mindezt már a beleki edzőtábor előtt el tudtam érni. Az látszik, bele kell tenni még a munkát az edzéseken, és aztán minél többet versenyezni különféle körülmények között, akkor is, ha jó formában vagyok, és akkor is, amikor nem, meg amikor jó minden, és amikor ez fáj, meg az fáj. Így tudom majd minden versenyből kihozni a legtöbbet, hogy aztán mindig érezzem, aznap mi az erősségem, mit a gyengeségem, csak így lehet majd megverni Florian Wellbrockot.”

Nem volt elégedetlen Rasovszky Kristóf sem:

„Örülök magának az úszásnak, annak az érzésnek, amivel leúsztam ezt a tíz kilométert. Mert a tavalyi Európa-bajnokság után most éreztem magam úgy először, ami ahhoz kell, hogy jöjjenek az eredmények. Sajnos az utolsó fél körben kicsit beragadtam, a helyezkedésen rajta vesztettem. Viszont látjuk a hibákat, hogy min lehet még javítani – így, március végén szerintem nem rossz, hogy tizenöt másodpercre voltam a győztestől, tekintve azt, hogy hányan voltak előttem. Remélem, egy hónap múlva Ibizán még eredményesebbek leszünk.”

A nők között a sérülése után ismét egyre jobb formába lendülő Fábián Bettina, valamint Mihályvári-Farkas Viktória és Nagy Napsugár indult a magyarok közül, Fábián az ötödik helyen ért célba, Mihályvári-Farkas a hetedik, Nagy a 27. lett.

„Az volt a taktika, hogy az elején ne ússzam ki magam, ez azonban nem volt szerencsés, hiszen az ausztrál és az olasz nagyon megindult, így már az első körben jött a leszakadás – mondta Fábián Bettina. – Onnantól arról szólt a verseny, hogy a lemaradást megpróbáljuk behozni, végül ez nekem az ötödik helyig sikerült, ez egyáltalán nem rossz eredmény azok után, hogy fél évig nem úsztam. Mindig van hová fejlődni, mindent fokozatosan csinálok, hogy ne jöjjön vissza a fájdalom.”

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, SOMABAY

10 km. Férfiak: 1. Florian Wellbrock (német) 1:50:59.50, 2. Betlehem Dávid 1:51:04.10, …14. Kovács-Seres Hunor 1:51:14:80, …16. Rasovszky Kristóf 1:51:15.50. Nők: 1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:26.10, …5. Fábián Bettina 2:00:17.70, …7. Mihályvári-Farkas Viktória 2:00:24.60, …27. Nagy Napsugár 2:09:13.40