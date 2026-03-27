Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert hatalmas egyéni csúccsal második lett 100 yard pillangón az egyetemi döntőben

2026.03.27. 08:03
Kós Hubert új egyéni csúcsot úszott 100 yard pillangón (Fotó: Getty Images)
úszás Josh Liendo Kós Hubert
Kós Hubert nagy egyéni csúccsal a második helyen végzett 100 yard (91.44 méter) pillangón az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő csütörtöki napján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem 22 éves magyar versenyzője hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével, a kanadai Josh Liendóval, aki öt századdal gyorsabb volt nála.

Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt.

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt. A viadal szombatig tart.

 

 

