Kós Hubert hatalmas egyéni csúccsal második lett 100 yard pillangón az egyetemi döntőben

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem 22 éves magyar versenyzője hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével, a kanadai Josh Liendóval, aki öt századdal gyorsabb volt nála.

Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt.

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt. A viadal szombatig tart.