Szántó Dávidot kitüntetik a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának beiktató ünnepségén

2026.01.21. 12:34
Szántó Dávid (Fotó: Nemzeti Sport)
Cseh László mellett Szántó Dávid is ott lesz a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának (ISHOF) májusi beiktatási ünnepségén: a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatója a sportágak fejlődését és népszerűsítését elismerő Paragon Awardot veheti át első magyarként és a díj történetének legfiatalabbjaként – adta hírül szerdán hivatalos honlapján a hazai szövetség.

A Paragon Awardot (Példakép Díj) olyanoknak ítélik oda, akik a parton tettek nagyon sokat azért, hogy az úszás, a műugrás, a műúszás és a vízilabda minden korábbinál magasabb szintre juthasson mind ismertségben, mind azáltal, hogy korábban sosem látott színvonalú versenyeket szerveznek a sportolóiknak. 

„Fantasztikus dolog ez, számomra még kicsit felfoghatatlan is, hogy ilyen legendák mellé kerülhetek – idézi az úszószövetség honlapja Szántó Dávidot, aki a Hírességek Csarnokának 41. magyar kitüntetettje lesz. – Csaknem négy évtizede vagyok az úszósportban, már versenyzőként és riporterként is hatalmas élmény volt, de úgy érzem, most, sportdiplomataként és versenyrendezőként tudom a leginkább segíteni a sportágat. Ez az elismerés természetesen nemcsak nekem, hanem a teljes csapatnak szól, amellyel majd egy évtizede dolgozunk azon, hogy ilyen magas színvonalon, mindenki megelégedésére rendezzünk versenyeket Magyarországon.”

Úszás
2026.01.08. 17:34

Cseh László májusban bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Cseh László lesz a 14. magyar úszó, aki ebben az elismerésben részesül.

 

 

