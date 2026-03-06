Két válogatott úszót igazolt a BVSC

A BVSC a magyar úszósport egyik legmeghatározóbb klubja – emeli ki az egyesültnek MTI-hez eljuttatott pénteki közleménye –, amit a sportolók évről évre alátámasztanak az országos bajnokságokon, valamint a világversenyeken elért eredményeikkel. Hozzájuk csatlakozik most Ugrai Panna és Komoróczy Lora, akik a Hód Úszó SE-től érkeznek edzőjükkel, Máté Hunorral együtt a BVSC-hez.

„Az úszók mindig is a BVSC egyik zászlóshajójának számítottak, amit jól bizonyítanak az olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki érmek. Az utóbbi évek világversenyein is rendre voltak zuglói úszók népes csapattal. Bár Kós Hubert érte el a legjobb eredményeket, de mellette is több kiváló úszónk van. Ehhez a csapathoz csatlakozik két fiatal tehetség, Ugrai Panna és Komoróczy Lora, akiknek sok sikert kívánok a BVSC-ben” – mondta Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke.

Ugrai Panna a női 4x200 méteres gyorsváltóval a pontszerző hatodik helyen zárt a párizsi olimpián, váltóban 2024-ből két-két Európa-bajnoki címe és ezüstérme is van, a budapesti rövidpályás vb-n pedig szintén a 4x200-as gyorsváltóval lett ezüstérmes.

„Ez az első klubváltás az életemben, mivel eddig végig a Hód Úszó SE sportolója voltam, de úgy éreztem, hogy szükségem van egy kis váltásra. Miközben gondolkodtam, hogy mi lehetne jó lehetőség, nem tagadom, kérdezgettem Szabó Szebasztiánt a BVSC-ről és tőle csak pozitív dolgokat hallottam. Ezt már én is gyorsan megtapasztaltam, hogy jó helyre kerültem, úgyhogy örülök, hogy már én is ehhez a csapathoz tartozhatok” – fogalmazott Ugrai.

Komoróczy Lora (Fotó: MÚSZ)

Komoróczy Lora is Hódmezővásárhelyről teszi át a székhelyét, bár ő jelenleg az Egyesült Államokban készül és tanul.

„Én igazából budapesti vagyok, de mindig is úgy tekintettem a klubra, hogy a BVSC, az a BVSC. Azt értem ez alatt, hogy ha valaki meghallja, hogy BVSC, akkor tudja, hogy miről van szó és azt, hogy milyen kaliberű csapat van itt. Ez engem is motivál és nagyon izgatottan várom ezt az új kihívást. Büszkeséggel tölt el, hogy BVSC-s vagyok!” – mondta Komoróczy.