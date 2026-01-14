Ítélet nincs – Malonyai Péter jegyzete

Újra az uszodában Milák Kristóf – ez aztán a hír! Hír? Kalapemelés nem jár tőlem ezért, mert végül is hol legyen egy 25 esztendős fiatalember, aki éppen úszásban nyert hat esztendőn belül kétszer olimpiát, háromszor világ- és nyolcszor Európa-bajnokságot, ráadásul munkavállalóként az a dolga, hogy eddzen és versenyezzen.

Ahogy örök emlékezetű pólós barátom, Varga Guszti mondogatta, amúgy rendben vannak a dolgok, emígy már vannak bajok. Az „emígy” esetünkben az, hogy hosszú-hosszú hónapokon át a színét sem látták a medencék környékén, vagy legfeljebb csak a színét. Hogy mi volt az oka, egyértelműen nem derült ki, s ne is derüljön, nem vagyok híve a mostanság divatos nagy össznépi vájkálásnak. Ha Milák akarja, elmondja, szerintem jobban teszi, ha nem, mert a világháló rabságában vergődők az élő fába is belekötnek, pedig a fák a saját nevüket adják az élethez, míg a kommentelők becézgetik magukat.

Ennyi előzmény után a közepibe vágok, azon vád mentén, hogy világklasszisunk akkor is megkapott minden juttatást, amikor úgymond tétlenségre kárhoztatta magát. Közkeletű fordulat szerint a „mi” pénzünkön henyélt, amit cáfolok, nekem speciel egy fillérrel sem lett kevesebb a jövedelmem attól, hogy ő pihenget. Az „adóforintokat” meg hagyjuk, elvégre a költségvetés aligha csak abból áll össze, amit tőlünk levonnak.

Más kérdés – és tényleg kérdés –, hogy mit tett a munkaadó, az államilag dotáló és a szponzor egyénenként és szervezetként azért, hogy rászorítsák Milák Kristófot a munkára. Mert itt már elválnak a lehetőségeink. Ha én nem teszek eleget kötelezettségeimnek, a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) 52. §-a alapján azonnal számonkérnek, Milák esetében viszont nincs hír a hatályos jogszabály alkalmazásáról.

No de ez sem az én dolgom, akié pedig lett volna, biztosan meg tudja magyarázni, ha járható jogi kiskapuval nem is, a létező pártfogók szemhunyásával leginkább. A félrefordulás oka pedig egyértelmű, Milák hatalmas klasszis, ha edz, világverő, márpedig az esélyesek csak akkor lehetnek olimpiai bajnokok, ha indulnak majd 2028-ban Los Angelesben.

Hát akkor Hic Rhodus, hic salta! – idézek Aiszóposz fabulájából, hétköznapian: tessék Kristóf, most jössz te! Hogy jön, jött-e, megtudjuk majd.

Ám addig kéretik nem ítélkezni.

