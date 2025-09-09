Nemzeti Sportrádió

Megállapodtak az évek óta húzódó ügyben, komoly összeget kapnak Hosszú Katinkáék

T. Z.T. Z.
2025.09.09. 17:34
Hosszú Katinka (Fotó: Getty Images)
úszás World Aquatics Hosszú Katinka
A World Aquatics (WA) és a 265 profi úszót képviselő Nemzetközi Úszóliga (ISL) perében a kaliforniai szövetségi bíróságon egyezségre jutottak egymással a felek az ESPN beszámolója szerint. A már évek óta húzódó ügynek az egyik felperese Hosszú Katinka, aki így társaihoz hasonlóan komoly összeggel gazdagodik.

„A World Aquatics 4.6 millió dolláros alapot hoz létre, amelyet azok között az úszók között osztanak szét, akik szerződést írtak alá arról, hogy szerepelnek az ISL 2018-as és 2019-es sorozatának torinói versenyében” idézte az ESPN a szövetség hétfőn kiadott közleményét.

Az ügy három felperese közül az egyik Hosszú Katinka, mellette pedig két amerikai úszó, Tom Shields és Michael Andrew. Hárman 2018-ban trösztellenes pert indítottak Kaliforniában, miután az ISL-sorozat Torinóba tervezett versenyét az olasz szövetség lemondta, mert állítólag nem felelt volna meg FINA versenyszabályzatának, és meg is fenyegette a sportolókat, hogy ha elindulnak, akkor eltiltják őket a versenyzéstől.

A mostani megállapodás Hosszúéknak kedvező döntést jelent: „A megállapodási alap biztosítja, hogy az úszók a 2018-as és 2019-es ISL idény után több mint teljes kártérítést kapjanak” – közölte a World Aquatics hétfőn. Hozzátették, hogy a megállapodás még a bíró jóváhagyására vár.

A trösztellenes pert hét éve nyújtották be, a sportolók pedig azzal vádolták a World Aquatics-et (akkoriban még FINA), hogy korlátozta őket a külső versenyeken való indulásban. Az ISL pedig azt kifogásolta: az úszókkal szemben használt fenyegetésével a World Aquatics káros hatást gyakorolt a legjobb versenyzők piaci boldogulására.

A leginkább Shields és Hosszú által vezetett ügyben – jóllehet a  jogi lépések nagy részét a ISL vezetősége irányította és finanszírozta –, a San Franciscó-i kerületi bíróság 2023 januárjában a World Aquatics javára döntött, de az ISL, valamint az érintett sportolók júniusban közös fellebbezést nyújtottak be az ítélet megváltoztatása érdekében. 2024 szeptemberében az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága 3:0 arányban kimondta, hogy a csoport állításai elegendőek ahhoz, hogy az ügy folytatódhasson.

A megállapodás után a 4.6 millió dolláros alapból történő kifizetések eloszlásának részleteit nem hozták nyilvánosságra. 

 

