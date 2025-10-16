Nemzeti Sportrádió

Jövőre Sydney-ben lesz a vízilabda-világkupa döntője

2025.10.16. 18:40
Fotó: Getty Images
Jövő nyáron Sydney-ben rendezik a férfi és női vízilabda-világkupa-sorozat döntőjét.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség csütörtöki közleményéből kiderült, hogy a két, egyaránt nyolccsapatos tornát július 20. és 26. között bonyolítják le.

Nagy nemzetközi vízilabdatornát ezen a helyszínen legutóbb a 2000-es, sydney-i olimpián rendeztek, akkor a jelenlegi férfi szövetségi kapitány, Varga Zsolt aranyérmet nyert. Itt indult el Kemény Dénes együttesének sorozata, a legendás csapat egymás után három ötkarikás viadalt nyert meg.

 

