Jövőre Sydney-ben lesz a vízilabda-világkupa döntője

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség csütörtöki közleményéből kiderült, hogy a két, egyaránt nyolccsapatos tornát július 20. és 26. között bonyolítják le.

Nagy nemzetközi vízilabdatornát ezen a helyszínen legutóbb a 2000-es, sydney-i olimpián rendeztek, akkor a jelenlegi férfi szövetségi kapitány, Varga Zsolt aranyérmet nyert. Itt indult el Kemény Dénes együttesének sorozata, a legendás csapat egymás után három ötkarikás viadalt nyert meg.