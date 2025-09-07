Vizes vb
Magyar foci
Külföldi foci
Kézilabda
Amerikai sportok
F1
Egyéni
Csapat
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Galéria
Friss hírek napi bontásban
Magyar átigazolások
Dupla Tízes
Sportműsor
Képes Sport
Utánpótlássport
Adatbankok
Második gyermekét várja Hosszú Katinka – kép
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 12:44
Második gyermekét várja Hosszú Katinka (Fotó: Facebook/Hosszú Katinka)
Megosztás
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
Címkék
gyermek
gyermekáldás
Hosszú Katinka
A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó, Hosszú Katinka a közösségimédia-oldalán közölte, hogy párjával, Gelencsér Mátéval második gyermeküket várják. „Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – írta posztjához Hosszú.
gyermek
gyermekáldás
Hosszú Katinka
0 Komment
Legfrissebb hírek
Hosszú Katinka találkozott a NOB elnökével – fotók
Úszás
2025.08.28. 20:15
Garát-Gasparics Fanni kihagyja a következő jégkorongszezont
Jégkorong
2025.07.14. 16:05
Megszületett a korábban hét évet Győrben töltő Stine Oftedal gyermeke
Kézilabda
2025.07.08. 08:57
Summer McIntosh megdöntötte Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát
Úszás
2025.06.10. 09:23
Kép: Szoboszlai Dominik megerősítette, apa lesz
Magyar válogatott
2025.05.20. 00:02
Gyermeket vár Magyari Alda olimpiai bronzérmes vízilabdázó
Vízilabda
2025.01.30. 09:48
A pillanat – Kovács Erika jegyzete
Úszás
2025.01.15. 23:37
Videó: Hosszú Katinka díjátadóként tért vissza az Év Sportolója Gálára
Úszás
2025.01.14. 12:06
Ezek is érdekelhetik