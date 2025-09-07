Nemzeti Sportrádió

Második gyermekét várja Hosszú Katinka – kép

2025.09.07. 12:44
Második gyermekét várja Hosszú Katinka (Fotó: Facebook/Hosszú Katinka)
gyermek gyermekáldás Hosszú Katinka
A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó, Hosszú Katinka a közösségimédia-oldalán közölte, hogy párjával, Gelencsér Mátéval második gyermeküket várják. „Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – írta posztjához Hosszú.

 

 

