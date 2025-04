Kapás Boglárka hagy magának pár hónapot, hogy eldöntse, mihez kezd a civil életben

„Pszichológiát tanultam az ELTE-n, de még nem fejeztem be – lehet, hogy be fogom, még nem döntöttem el. Nem tudom, látom-e még magamat mint sportpszichológus, pedig továbbra is nagyon érdekel a téma, és el tudom képzelni, hogy egyszer az leszek, azonban jelen pillanatban nem vagyok benne biztos, érdekel-e annyira, hogy visszaüljek az iskolapadba – mondta Kapás Boglárka, aki elárulta, 14 éves kora óta jár sportpszichológushoz, s ezt nagyon jó és hasznos dolognak tartja. – Most jobban érdekel, hogy gyerekeket tanítsak úszni. Ez nagy álmom, hogy egyszer megvalósítsam, például egy úszóiskola keretein belül. Pár hónapig még szeretnék időt adni magamnak, most még várok, majd ha úgy érzem, lesz már elég energiám, akkor vágok bele valamibe.”

