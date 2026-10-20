Nemzeti Sportrádió

Mayer Gréta: irány a döntő!

K. E.K. E.
2026.10.20. 06:57
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Mayer Gréta döntős Rotterdamban (Fotó: Szabó Miklós)
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torna Mayer Gréta Rotterdam torna-vb
Mészáros Krisztofer után Mayer Gréta is bejutott az egyéni összetett döntőbe a tornászok rotterdami világbajnokságán. A férfiak fináléját csütörtökön, a nőkét pénteken rendezik.

Izgalmasra sikeredett, de „sikeredett”, s ez a legfontosabb: a magyar női tornát jó ideje a hátán cipelő, mind a négy szeren rendre versenyző Mayer Gréta bejutott az egyéni összetett döntőjébe a rotterdami világbajnokságon: a DKSE tornásza ugyan már hétfőn délelőtt a szerekhez lépett Hollandiában (kora este Szilágyi Nikolett gerendán és talajon, Balázs Kira gerendán gyakorlatozott), ám csak késő este, lapzártánk után derült ki, hogy Trenka János tanítványa pénteken is pódiumra léphet. 

Egyetlen tizeden múlt, de a nagy versenyeken, ezen a rotterdami vb-n meg még inkább apróságokon, tizedeken, századokon múlik a jó eredmény. 

„Elégedett vagyok, az összetett pontszámommal különösen, mert minden tizedpontnak nagy jelentősége van ebben az erős és szoros mezőnyben – mondta el Mayer Gréta. – A gerendagyakorlatomban voltak hiányosságok, ezt sajnálom, mert ha sikerül tisztán bemutatnom azt, amivel készültem, akár a szerenkénti döntőbe is bekerülhettem volna. Az ugrásomnak viszont nagyon örülök, hiszen az Európa-bajnokság után a vébén jól ment.”

Trenka János edző elárulta, a tartalék helyeket szerették volna elkerülni, ezt végül sikerült is, tanítványa a 24. helyen jutott be a 24-es döntőbe, így sokkal nyugodtabban készülhet a pénteki fináléra: 

„Az utolsó pillanatig számolgatnunk kellett – nyilatkozta Trenka János. – Összességében elégedett vagyok: legalább az egyéni összetett döntőbe be szerettünk volna kerülni. Titkon reménykedtünk a gerendában is, ám ott hibázott Gréti. Szoros a mezőny, a nyolcas döntők kialakulásának egy apró pontatlanság is sokat számított. Gréti kedden pihenőt kap, szerdán és csütörtökön edzünk, pénteken pedig jöhet a döntő.”

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM 
Selejtező. Nők. Egyéni összetett: 1. Kaylia Nemour (algériai) 55.999, 2. Skye Blakely (amerikai) 55.465, 3. Ljudmila Rosina (orosz) 55.198, …25. Mayer Gréta – Mayer bejutott a döntőbe
Egy országból csak két tornász juthat tovább a selejtezőből

torna Mayer Gréta Rotterdam torna-vb
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