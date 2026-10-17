Torna-vb: kár a rontásokért…

Kicsit meghűlt az ember ereiben a vér a magyar férficsapat színre lépésekor: a rotterdami világbajnokságon tornászaink lovon kezdtek a selejtezőben szombaton délután, s bár ez az egyik legrizikósabb szer, bizony eszünkbe jutottak a három évvel ezelőtti történések. Akkor Antwerpen adott otthon a világbajnokságnak, az kvalifikációs verseny volt, s magyar csapat nyújtón rajtolt. A másik rizikós szeren…

Három éve mind a négy magyar leesett a nyújtóról (el is úszott a párizsi kvóta…), szombaton „csak” Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek rontott ezen a szeren (egyébként ők ketten tagjai voltak annak az antwerpeni csapatnak is), szerencsére utána irányba állította a váltót a Mészáros, Tomcsányi, Závory Szilárd, Molnár Botond, Kis Dominik összetételű együttes, s noha akadtak utána is hibák, összességében jól tornáztak a fiúk, 234.927 ponttal zárták a selejtezőt, Mészáros pedig az egyéni összetettet 80.264-gyel, s bár a selejtező vasárnap kora délután zárul, a BHSE tornásza biztosan döntős – csak az illendőség kedvéért írjuk át ezt: szinte biztosan döntős.

Mészáros Krisztofer, a magyar férfi tornacsapat tagja: – Összességében elégedett vagyok, sikerült mind a hat gyakorlatomat teljesítenem. Voltak hibák, ezeket az összetett döntőig igyekszünk kijavítani, ott szeretném a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. Korláton szerettem volna egy magas pontszámot elérni, hogy bejussak a szerenkénti fináléba: talán az eddigi legjobb, legtisztább gyakorlatomat mutattam be, sajnos a végén nagyot léptem, ez több tized levonást jelentett… VÉLEMÉNY

„Az Európa-bajnokság selejtezőjében, majd a csapatdöntőben elért pontszámok közé »lőtték be« magukat a srácok, s ugyan lovon volt két rontás, korláton is egy, vagyis hagytunk pontokat a pódiumon, megelőztük a brazilokat, az ukránokat és a dél-koreaikat, vagyis nem lehetünk elégedetlenek – mondta el Altorjai Sándor csapatvezető. – A csapat célja az, hogy elérje a kétszáznegyven pontot, illetve rendre tornázzon efölött, úgyhogy némi pihenő után bele is állnak újra a munkába, hogy tovább csiszolják a gyakorlataikat. A sok gyakorlás, és az, hogy a legváratlanabb helyzetekben modellezik a nehéz pillanatokat a felkészülés során, segíthet abban is, hogy az első szeren ne legyenek rontások. Mert kicsit nekem is déjá vu érzésem volt az elején…”

Ennél valamivel elégedetlenebb volt Szűcs Róbert, a férficsapat kapitánya:

„Vegyes érzéseim vannak, mert ennél jobb eredményre számítottunk. A célunk az volt, hogy megközelítsük vagy elérjük az Európa-bajnokságon szerzett 239 pontot, ettől elmaradtunk. Lólengésben és talajon hagytunk »bent« több pontot, a másik négy szeren nagyjából azt hoztuk, amit elterveztünk. A fiúk küzdöttek, de talán ezúttal nem voltak annyira élesek és pontosak, mint az augusztusi Európa-bajnokságon.

A szombati negyedik csoport versenye lapzártánk után ért véget (a mieink a harmadikban tornáztak), vasárnap következik még kettő, akkor derül ki a magyarok végeredménye – a csapatversenyben, illetve Mészáros révén az egyéni összetettben.

A női tornászok selejtezőjét vasárnap délután és hétfőn rendezik Rotterdamban, a három magyar egyéni induló, Mayer Gréta, Balázs Kira és Szilágyi Nikolett hétfőn lép pódiumra.