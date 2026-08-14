Nemzeti Sportrádió

Angelina Melnyikova nyert egyéni összetettben a női torna Eb-n

2026.08.14. 10:50
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Angelina Melnyikova (Fotó: Getty Images)
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A világbajnoki címvédő orosz Angelina Melnyikova nyerte meg az egyéni összetett versenyt a zágrábi női torna Európa-bajnokságon.

A kontinensviadal honlapja szerint az olimpiai, háromszoros világ- és immár ötszörös Európa-bajnok sportoló a csütörtöki selejtezőben ugrásban és talajon is a legjobbnak bizonyult, gerendán a harmadik, felemás korláton pedig a hatodik eredményt érte el.

A második helyen – mindössze 1.3 ponttal lemaradva – honfitársa, a 17 éves Anna Kalmikova végzett, a harmadik pedig a nála is egy évvel fiatalabb, junior-világbajnok francia Elena Colas lett. Mindkét tornásznak ez az első érme felnőttvilágversenyen.

A horvát fővárosban nem rendeznek egyéni összetett döntőt, a végső sorrend a selejtező eredményei alapján alakult ki.

A kontinensviadalon már olimpiai kvótákat is kiosztanak, a csapatverseny első három helyezettje jut ki a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A döntőbe Oroszország, Olaszország, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország és Belgium jutott. A magyar válogatott a 14. helyen végzett.

TORNA
Egyéni összetett
Európa-bajnok: Angelina Melnyikova (Oroszország) 55.932 pont
2. Anna Kalmikova (Oroszország) 54.632
3. Elena Colas (Franciaország) 53.966
...35. Mayer Gréta 48.698

 

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