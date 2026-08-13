Nemzeti Sportrádió

Két magyar jutott döntőbe a torna Eb-n

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.08.13. 23:49
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Mayer Gréta is ott lesz ugrásban a szombati szerenkénti döntőben (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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torna Bácskay Csenge Mayer Gréta torna Eb
Bácskay Csenge ötödikként, Mayer Gréta nyolcadikként kvalifikálta magát ugrásban a nők szombati szerenkénti döntőibe az Európa-bajnokságon Zágrábban.

Elkezdődött a kontinensbajnokság Zágrábban, a hölgyek versenyével. A magyar női válogatott az 1-es csoportba került, ami azt jelentette, hogy a mieink az első idősávban délelőtt fél 10 és fél 11 között mérették meg magukat.

A magyar hölgyek közül Mayer Gréta az egyetlen, aki mind a négy szeren versenyzett csütörtökön, így a gerendán, ugrásban, felemás korláton és talajon szerzett pontjaival egyéni összetettben is indult. Az összesített pontszámokat tekintve nem volt meglepetés, az orosz világsztár, Angelina Melnyikova végzett az élen 55.932-vel, Mayer a 35. lett, így összetettben nem jutott be az Eb-döntőbe. 

Ugrásban viszont két magyar lány is kitűnően szerepelt, Bácskay Csenge egy 5.0-s és egy 4.8-as nehézségű ugrással szerzett 13.733 pontot, amivel ezen a szeren ötödik lett, nem sokkal megelőzve Mayer Grétát, aki 4.4-es és 4.6-os erősségű gyakorlattal szerzett 13.383 pontot, és mindketten bejutottak a szombati fináléba. 

TORNA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Selejtező. Nők. Egyéni összetett: 1. Angelina Melnyikova (orosz) 55.932, 2. Kalmikova (orosz) 54.632, 3. Colas (francia) 53.966, …35. Mayer Gréta 48.698. Ugrás: 1. Melnyikova 14.333, 2. Schönmaier (német) 14.016, 3. Kalmikova 13.766, …5. Bácskay Csenge 13.733, …8. Mayer 13.383, …11. Péter Sára 13.250. Felemás korlát: 1. Helen Kevric (német) 14.766, 2. Iorio (olasz) 14.533, 3. Kalmikova 14.366, …12. Czifra Bettina Lili 13.866, …39. Mayer 12.666, …85. Kovács Zsófia 11.166, … 99. Bácskay 10.600. Gerenda: 1. Manila Esposito (olasz) 14.00, 2. Leat (brit) 13.933, 3. Melnyikova 13.833, …43. Kovács 12.433, …79. Mayer 11.566, …103 Péter 10.966. Talaj: 1. Melnyikova 13.800, 2. Martin (brit) 13.500, 3. Esposito 13.400, …44. Péter 12.166, …92. Mayer 11.200, 93. Bácskay 11.100

PROGRAM
Nők. Szombat. Szerenkénti döntők. Ugrás, 15. Fele­más korlát, 15.47. Gerenda, 16.40. Talaj, 17.30. Vasárnap. Csapatdöntő, 16. Férfiak. Augusztus 19., szerda. Selejtező, 10. Augusztus 21., péntek. Szerenkénti döntők. Talaj, 18. Lólengés, 18.40. Gyűrű, 19.36. Augusztus 22., szombat. Szerenkénti döntők. Ugrás, 16.30. Korlát, 17.18. Nyújtó, 18.06. Augusztus 23., vasárnap. Csapatdöntő, 14

 

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