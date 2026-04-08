Milánó 2026: anyagi kárpótlást kapnak a lemaradt orosz sportolók

2026.04.08. 09:37
Nyikita Filippov semleges színekben versenyezhetett az olimpián, akik nem, azok kárpótlást kapnak (Fotó: Getty Images)
Oroszország kárpótlás Mihail Gyegtyarjov
Anyagi kárpótlást kapnak azok az orosz sportolók, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése nyomán lemaradtak februárban a milánói-cortinai téli játékokról.

Mihail Gyegtyarjov sportminiszter, az orosz ötkarikás testület vezetője kedden közölte, hogy 116 versenyzőt támogatnak készpénzben annak az ellentételezésére, hogy nem vehettek részt a február 22-én befejeződő olaszországi seregszemlén. A kompenzáció ötlete nem új keletű, az Orosz Olimpiai Bizottság a 2024-es párizsi olimpia után is fizetett azoknak a sportolóknak, akik nem indulhattak a játékokon, akkor 245 versenyzőt kártalanítottak.

A NOB az ukrajnai háború miatt tiltotta ki 2022 februárjában az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről, 13 versenyzőnek azonban rajtengedélyt adott, ők semleges színekben indulhattak a téli játékokon. Az egyetlen dobogós Nyikita Filippov volt, aki ezüstérmet nyert a síalpinisták férfi sprintszámában.

 

