Milánó 2026: anyagi kárpótlást kapnak a lemaradt orosz sportolók

Mihail Gyegtyarjov sportminiszter, az orosz ötkarikás testület vezetője kedden közölte, hogy 116 versenyzőt támogatnak készpénzben annak az ellentételezésére, hogy nem vehettek részt a február 22-én befejeződő olaszországi seregszemlén. A kompenzáció ötlete nem új keletű, az Orosz Olimpiai Bizottság a 2024-es párizsi olimpia után is fizetett azoknak a sportolóknak, akik nem indulhattak a játékokon, akkor 245 versenyzőt kártalanítottak.

A NOB az ukrajnai háború miatt tiltotta ki 2022 februárjában az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről, 13 versenyzőnek azonban rajtengedélyt adott, ők semleges színekben indulhattak a téli játékokon. Az egyetlen dobogós Nyikita Filippov volt, aki ezüstérmet nyert a síalpinisták férfi sprintszámában.