Sztanyiszlav Csercseszov: A világbajnokság a mi időnkben a futball ünnepe volt, most meg…

Moszkva túl van a hosszú, hideg télen. Az orosz fővárosban élők (is) megszenvedték 2026 fagyos hónapjait, januárban kétszáz éve nem látott, több mint fél méter hóval, lefagyott utakkal, véget nem érő tavaszvárással. Az elmúlt napokban azonban már Moszkvában is beköszöntött a jó idő, a rövid bajnoki szünetben Sztanyiszlav Csercseszov így a zsúfolt fővárosba utazott, hogy meglátogassa fiát és unokáit. A 62 éves tréner augusztusban vette át az élvonalban szereplő Ahmat Groznij irányítását, a napi munka miatt jóval kevesebbet tud találkozni a családjával, ám most a napsütéses Moszkvában élvezi a néhány napos pihenőt.

„Négynapos, amolyan minivakációt kaptak a játékosok, így nekem is lehetőségem nyílt Moszkvába utazni, hogy az unokáimmal tölthessek egy kis időt – mondta lapunknak Sztanyiszlav Csercseszov, aki 2021 decembere és 2023 júliusa között irányította a Ferencvárost, és két bajnoki aranyérmet szerzett a zöld-fehérekkel. – Végre itt a jó idő, lassan indulunk a játszótérre. Szeretem Moszkvát, itt aztán tényleg minden megtalálható.”

Az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitánya a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvend hazájában, az utcán gyakran megállítják, a helyiek nem felejtik, hogy a hazai rendezésű, 2018-as világbajnokságon a negyeddöntőig menetelt vezetésével a válogatott. Elmondta, a vb utáni hónapokban gyakorlatilag az utcára sem tudott kimenni, ha kitette a lábát, azonnal „letámadták”, ölelgették, volt, aki letérdelt elé és a cipőjét csókolgatta.

Az egyik nagy élménye: negyeddöntős szereplés a 2018-as oroszországi világbajnokságon (Fotó: AFP)

„Hihetetlen szeretet övezett. A vb után meghívtak a Kremlbe, hogy kitüntessenek, de azt feleltem, csak akkor vagyok hajlandó menni, ha az egész csapat velem jön, mert az nem csak az én sikerem volt. Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve, mit mondjon az elnöknek, miként tálalja, hogy Csercseszov nem akar eljönni a kitüntetésért. Végül az egész válogatottat meghívták. A történelem során először.”

A tréner 2025 augusztusa óta az Ahmat Groznij vezetőedzője, élvezi, hogy újra napi munkát végezhet. Nem ismeretlen helyre költözött, 2011 és 2013 között dolgozott már a csapatnál, így a helyi szokásokat nem kellett külön megszoknia az Oroszország déli részén található Groznijban, Csecsenföld fővárosában. Az épületeket az 1990-es évek háborúi után szinte teljesen újjáépítették, ma már modern felhőkarcolók, széles sugár­utak, impozáns középületek és mecsetek színesítik a városképet. A csecsen lakosság erős nemzeti identitású, az iszlám fontos szerepet játszik a mindennapokban, az edző szerint szerencsére a labdarúgásért is rajonganak.

„A megérkezésem után gatyába kellett ráznom kicsit a csapatot. A felkészülés jól sikerült, végre mindenki jó erőben van, és tudjuk, milyen irányba haladunk. Az előző idényben mindössze huszonöt pontja volt a csapatnak, most már harmincnál járunk, úgyhogy a fejlődés megkérdőjelezhetetlen. Főleg, ha még ide veszem, hogy legalább négy-öt ponttal többünk lehetne… A csapat stabil, a játékosok tudják, mit várok el tőlük, a szurkolók elégedettek. Reméljük, hamarosan az orosz csapatok is visszatérhetnek az európai kupákba, addigra szeretnénk olyan együttest összerakni, amely helytáll a nemzetközi porondon.”

Hogy jó irányba halad a gárda, jelzi, az Ahmat Groznij az előző mérkőzéseken nem kapott ki, előbb 1–0-ra legyőzte Csercseszov korábbi klubját, a CSZKA Moszkvát, majd döntetlent játszott a Lokomotiv Moszkvával (2–2) és az Akron Togliattival (1–1), legutóbb pedig az FK Rosztovot (1–0) verte meg.

Csercseszov bajnokságot és kupát is nyert a Ferencvárossal (Fotó: Szabó Miklós)

A tréner természetesen figyelemmel kíséri a magyar labdarúgást, különös tekintettel a Ferencvárosra. Látta a portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő mérkőzéseit, sajnálja, hogy egykori csapatának fejet kellett hajtania a rivális előtt, és búcsúzott Európától. Szakértő társasága is akadt a meccs­nézéshez, a szállodában Máté Csaba ült mellette, akivel annak idején az FTC-nél, most pedig az Ahmat Groznijnál dolgozik együtt.

„Elégedett vagyok Csabával, profin végzi a munkáját. Egy ideje a fia, Roland is az edzői stábunkat erősíti, egyéni edzéseken fejleszti a játékosokat, mindenki megkedvelte, és ami a lényeg, ő is ragyogóan dolgozik.”

Csercseszovnak a közelgő, június 11-én rajtoló világbajnokságról is megvan a véleménye, a 48 részt vevő csapat szerinte rendkívül sok, de ahogyan fogalmazott: az üzlet az üzlet.

„Biztosan lesznek kiugró meccsek, és olyanok is, amelyeket szerényebb érdeklődés övez. Ami engem jobban aggaszt, az a politikai helyzet. Mi, oroszok nem mehetünk a világbajnokságra, ezt már elfogadtuk, de most éppen a társrendező Egyesült Államok áll szemben Iránnal. Reméljük, semmi gond nem lesz a tornán. A mi időnkben a világbajnokság a labdarúgás ünnepe volt, most mindent el lehet mondani róla, csak éppen ezt nem…”

Elképzelhető, hogy a rutinos edző hamarosan visszatér a magyar fővárosba, az orosz televízió szakértőjeként a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben dolgozik a helyszínről. Ennek már csak azért is örülne, mert sohasem tagadta, nagyon megszerette Budapestet, a magyar embereket, szívesen sétálna ismét egy nagyot a Duna partján és ülne be egy-két kedvenc éttermébe.

Máté Csaba (a háttérben) az FTC után az Ahmatnál is segíti az orosz edző munkáját (Fotó: Árvai Károly)