Ritmikus gimnasztika: két éremmel zárt a magyar csapat Franciaországban

2026.04.05. 18:00
Fotó: Kovács Péter
Grek Fruzsina Pesti Dalma Horváth Boglárka , Kőszegi-Koháry Georgina ritmikus gimnasztika Urbán-Szabó Mónika Szabados Dóra
A magyar együttes kéziszercsapat egy arany- és egy bronzérmet nyert a franciaországi Thiais Grand Prix elnevezésű rangos nemzetközi versenyen.

A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összeállítású csapat a három karika, két pár buzogány gyakorlatra 24.750 pontot kapott a döntőben, ezzel nyert, míg öt labdával 23,750 pontot szerezve bronzérmes lett.

A magyaroknak mindkét gyakorlatukkal sikerült előrelépniük a selejtezőhöz képest, hiszen szombaton öt labdával és vegyes szerrel is ötödikként kerültek a fináléba.

 

