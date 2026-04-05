Ritmikus gimnasztika: két éremmel zárt a magyar csapat Franciaországban

A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összeállítású csapat a három karika, két pár buzogány gyakorlatra 24.750 pontot kapott a döntőben, ezzel nyert, míg öt labdával 23,750 pontot szerezve bronzérmes lett.

A magyaroknak mindkét gyakorlatukkal sikerült előrelépniük a selejtezőhöz képest, hiszen szombaton öt labdával és vegyes szerrel is ötödikként kerültek a fináléba.