Ritmikus gimnasztika: két éremmel zárt a magyar csapat Franciaországban

A magyar együttes kéziszercsapat egy arany- és egy bronzérmet nyert a franciaországi Thiais Grand Prix elnevezésű rangos nemzetközi versenyen.
A hazai szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összeállítású csapat a három karika, két pár buzogány gyakorlatra 24.750 pontot kapott a döntőben, ezzel nyert, míg öt labdával 23,750 pontot szerezve bronzérmes lett.
A magyaroknak mindkét gyakorlatukkal sikerült előrelépniük a selejtezőhöz képest, hiszen szombaton öt labdával és vegyes szerrel is ötödikként kerültek a fináléba.
