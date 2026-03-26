Új pontozási technológia a ritmikus gimnasztikázóknál

A rendszer lényege, hogy valós időben jeleníti meg az egyes bírók döntéseit, azok időzítését és részleteit. Ez azt jelenti, hogy a pontozás folyamatának minden mozzanata visszanézhető, elemezhető, így csökkenhet a vitás helyzetek száma. A bírói panel számára különösen hasznos lesz az újítás: egyetlen felületen láthatják az összes értékelést, és azonnal visszajátszhatják a kérdéses elemeket; ez gyorsabb, pontosabb döntéshozatalt tesz lehetővé, miközben a verseny ritmusa sem sérül.

A fejlesztést jegyző Seiko cégcsoport szerint a cél az volt, hogy a technológia támogassa, ne pedig megzavarja a verseny lebonyolítását. A tervek szerint az újítást az idei frankfurti világbajnokságon is alkalmazzák majd.

Szófiában magyarok is indulnak: egyéniben Lovász Luca Flóra és Wiesner Hanna Panna, az együttes kéziszercsapatok versenyében Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika.