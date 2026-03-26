Új pontozási technológia a ritmikus gimnasztikázóknál

2026.03.26. 12:18
pontozási rendszer World Gymnastics ritmikus gimnasztika
Új korszak nyílhat a ritmikus gimnasztika pontozásában, a hétvégi, szófiai világkupán ugyanis bemutatják a Seiko valós idejű pontozórendszerét, amelynek célja, hogy átláthatóbbá és követhetőbbé tegye a pontozást, nemcsak a szakemberek, hanem a sportolók és a közönség számára is – írta közösségi oldalán a magyar szövetség a Nemzetközi Torna Szövetség (WG) honlapjának közleményét idézve.

A rendszer lényege, hogy valós időben jeleníti meg az egyes bírók döntéseit, azok időzítését és részleteit. Ez azt jelenti, hogy a pontozás folyamatának minden mozzanata visszanézhető, elemezhető, így csökkenhet a vitás helyzetek száma. A bírói panel számára különösen hasznos lesz az újítás: egyetlen felületen láthatják az összes értékelést, és azonnal visszajátszhatják a kérdéses elemeket; ez gyorsabb, pontosabb döntéshozatalt tesz lehetővé, miközben a verseny ritmusa sem sérül.

A fejlesztést jegyző Seiko cégcsoport szerint a cél az volt, hogy a technológia támogassa, ne pedig megzavarja a verseny lebonyolítását. A tervek szerint az újítást az idei frankfurti világbajnokságon is alkalmazzák majd.

Szófiában magyarok is indulnak: egyéniben Lovász Luca Flóra és Wiesner Hanna Panna, az együttes kéziszercsapatok versenyében Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika.

 

pontozási rendszer World Gymnastics ritmikus gimnasztika
Legfrissebb hírek

Pigniczki Fanni labdával hetedik lett Marbellán

Egyéb egyéni
2026.03.23. 08:36

Rg ob: Lovász Luca Flóra az összetett győztes

Egyéb egyéni
2026.03.22. 11:48

Eredményesen szerepeltek a magyar rg-sek a hétvégi nemzetközi viadalokon

Egyéb egyéni
2026.03.16. 13:16

Versenyszimuláció – a második kontrolledzésen is túl van az rg-válogatott

Egyéb egyéni
2026.03.05. 13:52

Az együttes kéziszercsapat nyerte meg az év legjobb ritmikus gimnasztikázója díjat

Torna
2026.01.24. 21:04

A jövő év az építkezésről szól a ritmikus gimnasztikázóknál

Torna
2025.12.19. 11:04

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Torna
2025.12.18. 22:32

A bordája után az ujja is eltörött Pigniczki Fanninak

Egyéb egyéni
2025.10.16. 20:42
Ezek is érdekelhetik