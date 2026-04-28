Légtorna Európa-bajnokságot rendeznek Budaörsön július elején

2026.04.28. 13:44
Fotó: Magyar Levegősportok Szövetsége/Facebook
Július 1. és 5. között Budaörs ad otthont a légtorna Európa-bajnokságnak, amelyen várhatóan több mint 500 versenyző indul mintegy 23 országból.

Simkó Georgina, a Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) elnökhelyettese az MTI-nek elmondta, a tavalyi, szintén Budaörsön megrendezett világbajnoksággal ellentétben – ahol a rúdsport is szerepelt – ezúttal kizárólag légtorna-versenyszámok kerülnek a programba. A rúdsport és a légtorna különválasztása biztonsági és szervezési szempontból is indokolt, így mindkét sportág számára magasabb színvonalú versenykörnyezet biztosítható.

Simkó Georgina hangsúlyozta: kiegyensúlyozott létszámú lesz az Európa-bajnokság, ez lehetőséget ad arra, hogy a verseny magas szakmai színvonal mellett, a versenyzők és a közönség számára is komfortos körülmények között valósuljon meg. Kiemelte: a magyar csapat létszáma meghaladja a 120 főt, a korábbi eredmények alapján pedig a szövetség idén is dobogós helyezésekben bízik. Az elnökhelyettes szerint a hazai rendezés különösen fontos a magyar versenyzők számára, hiszen így nemzetközi mezőnyben, hazai közönség előtt léphetnek színpadra. Ez különösen azoknak jelent lehetőséget, akik számára a külföldi versenyzés anyagi okokból nehezebben elérhető.

Az Eb-t a sportág nemzetközi szövetségével közösen rendezi a MALESZ, 23 országból több mint 500 versenyző részvételére számítanak, köztük izraeli sportolók részvétele is várható.

 

Budaörsön botlott a Fradi, nyolc gólt vágott az Újpest a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.04.25. 21:30

Duatlon ob: a Budaörs nyerte a vegyes váltók versenyét

Egyéb egyéni
2026.04.19. 15:55

Malestein és Simon főszereplésével nyert az FTC a Fehérvár ellen

Kézilabda
2026.04.03. 19:44

NB III: folytatódott a Sopron nyeretlenségi sorozata

Labdarúgó NB II
2026.03.28. 17:43

A Debrecen hozta a kötelezőt a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.03.17. 19:32

A Győr 14 góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.03.14. 20:00

A Győr 29 góllal megverte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.01.14. 18:18

Nyert a Budaörs ellen, és már negyedik a Fehérvár a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.01.10. 18:21
Ezek is érdekelhetik