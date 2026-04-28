Légtorna Európa-bajnokságot rendeznek Budaörsön július elején

Simkó Georgina, a Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) elnökhelyettese az MTI-nek elmondta, a tavalyi, szintén Budaörsön megrendezett világbajnoksággal ellentétben – ahol a rúdsport is szerepelt – ezúttal kizárólag légtorna-versenyszámok kerülnek a programba. A rúdsport és a légtorna különválasztása biztonsági és szervezési szempontból is indokolt, így mindkét sportág számára magasabb színvonalú versenykörnyezet biztosítható.

Simkó Georgina hangsúlyozta: kiegyensúlyozott létszámú lesz az Európa-bajnokság, ez lehetőséget ad arra, hogy a verseny magas szakmai színvonal mellett, a versenyzők és a közönség számára is komfortos körülmények között valósuljon meg. Kiemelte: a magyar csapat létszáma meghaladja a 120 főt, a korábbi eredmények alapján pedig a szövetség idén is dobogós helyezésekben bízik. Az elnökhelyettes szerint a hazai rendezés különösen fontos a magyar versenyzők számára, hiszen így nemzetközi mezőnyben, hazai közönség előtt léphetnek színpadra. Ez különösen azoknak jelent lehetőséget, akik számára a külföldi versenyzés anyagi okokból nehezebben elérhető.

Az Eb-t a sportág nemzetközi szövetségével közösen rendezi a MALESZ, 23 országból több mint 500 versenyző részvételére számítanak, köztük izraeli sportolók részvétele is várható.