NB III: folytatódott a Sopron nyeretlenségi sorozata

2026.03.28. 17:43
Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Budaörs és a Sopron (Fotó: Facebook, Budaörsi Sport Club Labdarúgó Szakosztály)
Hatgólos mérkőzésen játszott egymással döntetlent a Budaörs és az FC Sopron a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 22. fordulójában.

Közel járt ahhoz a Sopron, hogy lezárja november óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A vendégek Cserkuti-Németh Olivér góljával szereztek vezetést, amit Kalafat Álmos kiegyenlített, de a 76. percre már kétgólos előnybe került a nyugat-magyarországi együttes.

A hajrá azonban a Budaörsé lett, Jármai Zsombor a 86. és a 87. percben is eredményes volt, így a Budaörs megmentett egy pontot. A Sopron pedig sorozatban a nyolcadik bajnokiján is nyeretlen maradt.

NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–FC Sopron 3–3

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Gyirmót2119278–17+61 57 
2. Dorog21151539–24+15 46 
3. Puskás Akadémia II21131742–22+20 40 
4. Mosonmagyaróvár21124538–20+18 40 
5. Tatabánya21122735–27+8 38 
6. Komárom21105636–33+3 35 
7. Bicske2185835–29+6 29 
8. Veszprém2185823–2329 
9. Budaörs2285935–42–7 29 
10. Sopron2276930–38–8 27 
11. Szombathelyi Haladás2175926–2626 
12. ETO Akadémia21721237–46–9 23 
13. Újpest II21451228–41–13 17 
14. Pápa21431433–55–22 15 
15. Balatonfüred21351313–42–29 14 
16. Zsámbék21341427–70–43 13 

 

 

