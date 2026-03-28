NB III: folytatódott a Sopron nyeretlenségi sorozata
Hatgólos mérkőzésen játszott egymással döntetlent a Budaörs és az FC Sopron a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 22. fordulójában.
Közel járt ahhoz a Sopron, hogy lezárja november óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A vendégek Cserkuti-Németh Olivér góljával szereztek vezetést, amit Kalafat Álmos kiegyenlített, de a 76. percre már kétgólos előnybe került a nyugat-magyarországi együttes.
A hajrá azonban a Budaörsé lett, Jármai Zsombor a 86. és a 87. percben is eredményes volt, így a Budaörs megmentett egy pontot. A Sopron pedig sorozatban a nyolcadik bajnokiján is nyeretlen maradt.
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–FC Sopron 3–3
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|21
|19
|–
|2
|78–17
|+61
|57
|2. Dorog
|21
|15
|1
|5
|39–24
|+15
|46
|3. Puskás Akadémia II
|21
|13
|1
|7
|42–22
|+20
|40
|4. Mosonmagyaróvár
|21
|12
|4
|5
|38–20
|+18
|40
|5. Tatabánya
|21
|12
|2
|7
|35–27
|+8
|38
|6. Komárom
|21
|10
|5
|6
|36–33
|+3
|35
|7. Bicske
|21
|8
|5
|8
|35–29
|+6
|29
|8. Veszprém
|21
|8
|5
|8
|23–23
|0
|29
|9. Budaörs
|22
|8
|5
|9
|35–42
|–7
|29
|10. Sopron
|22
|7
|6
|9
|30–38
|–8
|27
|11. Szombathelyi Haladás
|21
|7
|5
|9
|26–26
|0
|26
|12. ETO Akadémia
|21
|7
|2
|12
|37–46
|–9
|23
|13. Újpest II
|21
|4
|5
|12
|28–41
|–13
|17
|14. Pápa
|21
|4
|3
|14
|33–55
|–22
|15
|15. Balatonfüred
|21
|3
|5
|13
|13–42
|–29
|14
|16. Zsámbék
|21
|3
|4
|14
|27–70
|–43
|13
