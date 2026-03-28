NB III: folytatódott a Sopron nyeretlenségi sorozata

Közel járt ahhoz a Sopron, hogy lezárja november óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A vendégek Cserkuti-Németh Olivér góljával szereztek vezetést, amit Kalafat Álmos kiegyenlített, de a 76. percre már kétgólos előnybe került a nyugat-magyarországi együttes.

A hajrá azonban a Budaörsé lett, Jármai Zsombor a 86. és a 87. percben is eredményes volt, így a Budaörs megmentett egy pontot. A Sopron pedig sorozatban a nyolcadik bajnokiján is nyeretlen maradt.

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Budaörs–FC Sopron 3–3