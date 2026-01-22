Nemzeti Sportrádió

Síbalesetet szenvedett, meg kellett műteni Lothar Matthäust – fotó

2026.01.22. 17:28
Lothar Matthäus válla sérült meg (Fotó: Getty Images)
A világbajnok és aranylabdás labdarúgó, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus síbalesetet szenvedett, melyet követően sikeres vállműtéten esett át.

A 64 éves korábbi futballista az ausztriai Oberlechben sérült meg, amikor síelés közben nagyot bukott, és szalagszakadást szenvedett.

A magyar válogatottat 2004 és 2006 között 28 alkalommal irányító szakember a Bildnek nyilatkozott balesete körülményeiről: „Az utolsó siklás során történt a vakációm utolsó napján. A lejtő jeges volt, és hepehupás, s már alig vártam, hogy ebédelhessek a hüttében, amikor ráestem a jobb oldalamra. Beakadt a sílécem, és az a baj, hogy jég volt ott. Ha porhó lett volna, valószínűleg semmi bajom nem esik. Néhány bordám is megzúzódott, ami nyilván elég fájdalmas. A jobb karomat felkötve kell tartanom, de összességében jól vagyok. A lényeg, hogy gyorsan átestem a műtéten, ami elvileg nem volt komoly beavatkozás. Azt hiszem, hamarosan újra dolgozhatok.”

„Köszönöm szépen a jókívánságokat, hamarosan újra százszázalékos leszek! Köszönök mindent, nemsokára újra talpra állok!” – írta közösségi oldalán Lothar Matthäus csütörtökön, miután Münchenben megműtötték.

 

