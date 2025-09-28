Torna: megvan a női vb-csapat

Eltűntek a kérdőjelek, vagyis ahogyan azt megírtuk, a szombathelyi Challenge világkupa-viadal végleg eldöntötte, kik indulhatnak a jakartai világbajnokságon (a versenyt október 19. és 26. között rendezik) – női oldalon mindenképpen.

Mielőtt azonban ebbe belemegyünk, rögzítsünk egy örömteli tényt, mégpedig azt, hogy a szombati, ugrásban szerzett ezüst után Mayer Gréta vasárnap gerendán bronzérmes lett, s ez a vb előtt mindenképpen biztató, kiváltképp azért, mert Mayer az egyik a négy női tornászunk közül, aki Jakartában mind a négy szeren pódiumra lép.

A tornában jártasak, s azok, akik figyelték az elmúlt napokban-hetekben a sportág híreit, az előző mondatból tudják-tudhatják: Mayer mellett lesz még egy egyéni összetettes tornászunk Jakartában, hiszen Székely Zója nem harcolta ki magának azt, hogy csak felemás korláton gyakorlatozzon a vb-n, mind a négy szeren harcba küldi őt Draskóczy Imre, a női csapat kapitánya.

„A májusi Európa-bajnokság után eldöntöttük, hogy Mayer Gréta négyszerezik a vébén, míg Czifra Bettina Lili felemás korláton és gerendán indul. Szombathelyen eldőlt, hogy Székely Zója is négy szeren lép pódiumra, a negyedik csapattag pedig Péter Sára lesz, mivel egy szeren három tornász mutathatja be a gyakorlatát, így ő talajon és ugrásban indul” – nyilatkozta lapunknak Draskóczy Imre, majd elárulta azt is, hogy Szombathelyen már elsősorban vb-szemüvegen keresztül figyelte a versenyt, s úgy véli, Mayernek vagy Székelynek akár esélye is lehet az egyéni összetett fináléra, és szeretné Czifrát is döntőben látni felemás korláton, ám e tekintetben nagyobb a bizonytalanság, hiszen nem feltétlenül ismerik a teljes mezőnyt.

A férfiaknál ugrásban Závory Szilárd egy ezüsttel, korláton Mészáros Krisztofer egy bronzzal gazdagította a magyar csapat éremgyűjteményét vasárnap.