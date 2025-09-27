A magyar tornászok szombati szombathelyi termése: egy arany és két ezüst

A szombathelyi versenyen Székely Zója viszont biztossá tette jakartai szereplését (a vb-t október 19. és 26. között rendezik), hiszen a párizsi olimpikon szép gyakorlatot mutatott be, a legszebbet szombaton, így aranyérmet szerzett – más kérdés, hogy a Draskóczy Imre kapitány által előírt 14.200-es pontszámot nem hozta, a 13.650 vélhetően azt jelenti, hogy az FTC tornászának a vb-n mind a négy szeren gyakorlatoznia kell.

A magyar arany mellett szombaton még két ezüstérmesünk lett: előbb Mayer Gréta ugrott kétszer is igen jól, aztán Mészáros Krisztofer mutatott be hibátlan gyakorlatot lovon – utóbbi esetben a rontás nélküliség sem hozott első helyet, mert az elmúlt években leginkább korláton vitézkedő (lásd még: olimpiai bronz Tokióban és két Eb-cím ugyanezen a szeren) török Ferhat Arican még összeszedettebb volt.

Vasárnap újabb öt szerenkénti finálét rendeznek Szombathelyen: Mayer Gréta gerendán, Mészáros Krisztofer és Molnár Botond korláton, Zombory Szilárd ugrásban és nyújtón lép pódiumra.

TORNA

CHALLENGE VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY

Szerenkénti döntők. Férfiak. Talaj: 1. Dmitrij Patanyin (kazah) 13.900, 2. Penev (bolgár) 13.600,3. Dolgopyat (izraeli) 13.200. Lólengés: 1. Ferhat Arican (török) 14.000, 2. Mészáros Krisztofer 13.850, 3. Mickevics (lett) 13.800. Gyűrű: 1. Mehmet Ayberk Kosak (török) 13.900, 2. Villafane (argentin) 13.600, 3. Szuprun (ukrán) 13.400. Nők. Ugrás: 1. Charlize Moerz (osztrák) 13.625, 2. Mayer Gréta 13.400, 3. Korent (horvát) 13.050. Felemás korlát: 1. Székely Zója 13.650, 2. Hamelin (francia) 13.250, 3. Lima (brazil) 13.050