Barcelona királynőjét is megcsodálhatjuk a Magyar Sport napján – Ónodi Henrietta kincsei egy páratlan kiállításon

„Még soha nem volt együtt ez a gyűjtemény ilyen részletességgel és most olyan csodálatos emlékeket idéz fel ez a sok-sok trófea, kupa, érem, de még Heni féltve őrzött matrica-kollekciója is, hogy akik ezt megnézik majd így együtt, azok érezhetik meg igazán, hogy nem csak fantasztikus sportoló volt, de milyen finom lélek is a húgom” – mesél a több mint egy éve súlyos szívinfarktusokon átesett olimpiai bajnok testvéréről, Ónodi Henriettáról a nővére, Ónodi-Klausler Barbara, a tárlat létrejöttének egyik motorja.

„Békéscsabán születtünk, itt nőttünk fel, s ha nem tévedek, mindmáig talán ő az egyetlen olyan olimpiai bajnok, aki nem csak a város szülötte, de itt készült és ide hozta haza az össze trófeáját egykor” – folytatja Barbara, aki a Henriettát ért egészségkárosodás óta elképesztő energiával tesz meg mindent azért, hogy háromgyermekes húga rehabilitációjához szükséges forrásokat összegyűjtse a további kezelések érdekében. A Floridában élő testvérének valójában minden egykori relikviája, érme, trófeája és kupája része lesz a kiállítási anyagnak, egyedül az olimpiai bajnoki arany az, ami vele utazott, és mindmáig az amerikai otthonában maradt.

Csisztu Zsuzsa és Ónodi Henrietta 2008-ban, amikor Ónodi Békéscsaba díszpolgára lett

„Henrietta nagylelkűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy már korábbi hazalátogatásaikor is minden Magyarországon és a hazai versenyrendszerben nyert érmét a városnak adományozta azzal, hogy a békéscsabai kis tornászoknak adjuk oda érdemeik szerint, ezzel is inspirálva a kicsiket a tornasportra – ezt már Szigeti Csaba, a polgármesteri hivatal ifjúsági és köznevelési csoportvezetője nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, aki egyben évtizedes családi barát is, s aki egy kedves személyes történetet is felidéz: – Amikor egyik hazalátogatásakor találkoztunk Henivel, három bőröndnyi gyönyörű tornadresszt hozott a kis tornászoknak ajándékba, és amikor nekem is szeretett volna adni valami személyeset, akkor én a legelső aranyérmére szavaztam, ami történetesen egy úttörő olimpiai arany lett” – meséli mosolyogva Szigeti Csaba.

„Szeretném hangsúlyozni – hiszen tudjuk, hogy min megy keresztül a család a tavalyi események óta –, hogy ez nem egy emlékkiállítás, hanem kifejezetten egy tisztelgés Henrietta páratlan pályafutása előtt. Kivételes, hogy Henrietta minden érme, az olimpiai bajnoki aranyat leszámítva, tehát az olimpiai ezüst, vébé-, Eb-, világkupa aranyak, -ezüstök, -bronzok és minden egyéb más trófeája, pályafutásához kötődő érdekessége és számos személyes emléke is most látható így együtt először. Az is tény, hogy ezt az anyagot tavaly, az ötvenedik születésnapjára szerettük volna összerakni, de az akkori váratlan események miatt erre nem volt módunk” – meséli az MSÚSZ nívódíjas írója, aki a Viharsarki sporthistóriák című könyvéért vehette át korábban a Magyar Sportújságírók Szövetsége szakmai elismerését. Azt is megtudtuk tőle, hogy a június 9-ig látható tárlat ingyenesen látogatható, mert ugyan a kiállítás során a szervezők továbbra is szeretnék felhívni a nagyközönség figyelmét arra, hogy Henrietta orvosi rehabilitációjára a „Henrietta gyógyulásáért” Alapítvány folyamatosan gyűjti a hozzájárulásokat, de a látogatók számára ingyenesen szerették volna hozzáférhetővé tenni a különleges anyagot.

„Örökre hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármennyit is segített Heni rehabilitációjában, enélkül az összefogás nélkül most nem tartanánk ott, ahol most tartunk, és bízunk a Jóisten kegyelmében, hogy az ő akaratából minden lehetséges. Ezért is teszünk meg mindent, amit mi megtehetünk, hogy segítsünk Heninek a felépülésben” – ismételte meg köszönő szavait Ónodi-Klausler Barbara, aki korábban, az MSÚSZ M4 Sport, az Év Sportolója Gálához kötődő több mint ötmillió forintos adománygyűjtést követően is hangsúlyozta, mennyire hálás ezért és a nemzetközi „gofundme” összefogásért is.

A „Barcelona királynője – Ónodi Heni ismeretlen kincsei” című kiállítást Varga Tamás alpolgármester nyitja meg a Magyar Sport Napján 17.00-órakor a Békés vármegyei könyvtárban.