Torna: tisztul a kép a vb-t illetően

Szombathely dönt, pontosabban a vasi megyeszékhelyen a hétvégén megrendezendő Challenge világkupa-viadal határozza meg, kik léphetnek pódiumra október 19. és 26. között a jakartai világbajnokságon.

Ezúttal egyéni vb következik (vagyis csapatversenyt nem rendeznek), ahová országonként és nemenként négy-négy tornász utazhat – lassan össze is áll a válogatott, ám mind a férfiak, mind a nők kapitány nyitva hagyott bizonyos kérdéseket, vagyis Kovács István és Draskóczy Imre is csak a szombathelyi versenyen látottak alapján és után hirdeti ki a csapatát.

Vegyük előrébb a hölgyeket, mert ott tisztább a képlet a néhány héttel ezelőttihez, hiszen a szombati csapatbajnokságon Székely Zója remek teljesítményt nyújtott egyéni összetettben, s az 51 pont fölötti eredményével helyet követelt magának a válogatottban – a másik egyéni összetettben induló Mayer Gréta, s a májusi Európa-bajnoki ezüstje okán (felemás korlát) is csapattag Czifra Bettina Lili mellett. Ez azt jelenti, hogy egy hely kiadó még, s arra nemigen pályázhat Kovács Zsófia, hiszen a két összetettes tornász és Czifra „elviszi” a három helyet (egy szeren csak hárman indulhatnak egy országból a vb-n) felemás korláton, Kovács pedig egyelőre még csak ezen a szeren versenyképes a sérülése után, nagyobb az esély arra, hogy Péter Sára utazhat Jakartába.

A férfiaknál két tornász indulása biztos, ennek kapcsán Kovács István így nyilatkozott: „A szombati nap, vagyis a csapatbajnokság eldöntötte, hogy Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek biztosan indul a vébén, a fennmaradó két helyért Závory Szilárd, Zámbori Zala, Kiss Balázs és Molnár Botond küzd meg Szombathelyen.”

TORNA

SZERBAJNOKSÁG

Férfiak. Talaj. Bajnok: Tomcsányi Benedek (Győri AC, edző: Szűcs Róbert) 13.400, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 13.300, 3. Zámbori Zala (FTC-Telekom) 13.050. Lólengés. B: Mészáros Krisztofer (Győri AC, e: Szűcs Róbert) 14.150, 2. Kiss Balázs (BHSE) 13.150, 3. Tomcsányi Benedek 13.000. Gyűrű. B: Tomcsányi Benedek 13.300, 2. Mészáros Krisztofer és Kiss Balázs 13.150. Ugrás. B: Závory Szilárd (FTC-Telekom, e: Laufer Béla) 13.750, 2. Molnár Botond (Győri AC) 13.550, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 12.850. Korlát. B: Molnár Botond (Győri AC, e: Spisák Tamás) 13.150, 2. Tomcsányi Benedek 12.800, 3. Mészáros Krisztofer és Zámbori Zala 12.650. Nyújtó. B: Mészáros Krisztofer 13.600, 2. Kiss Balázs 12.700, 3. Závory Szilárd 12.400.

Nők. Ugrás. B: Mayer Gréta (DKSE, e: Trenka János) 13.166, 2. Péter Sára (Győri AC) 13.150, 3. Schermann Bianka (Veszprémi TC) 12.866. Felemás korlát. B: Székely Zója (FTC, e: Gondos-Arató Orsolya) 13.766, 2. Czifra Bettina Lili (DKSE) 13.700, 3. Kovács Zsófia (DKSE) 13.400. Gerenda. B: Czifra Bettina Lili (DKSE, e: Trenka János) 12.966, 2. Mayer Gréta 12.166, 3. Balázs Kira (Veszprémi TC) 11.933. Talaj. B: Péter Sára (Győri AC, e: Tálas Bence) 13.100, 2. Mayer Gréta 12.466, 3. Schermann Bianka 12.300