Alilovic 17 gólt dobott a férfi kézilabda Magyar Kupában

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

3. forduló

Békési FKC (NB I B)–He-Do B.Braun Gyöngyös 29–36 (18–20)

Legjobb dobók: Kepess 10 (2), Novák Zs. 4, ill. Mendes Das Neves 9, Bálint B. 6

Dabas KC (NB I B)–Csurgói KK 28–33 (18–18)

Ld: Boros B. 6, Hermann 4, ill. D. Alilovic 17 (6), Pipp 9

Mezőkövesdi KC (NB I B)–Debreceni EAC (NB I B) 33–47 (17–25)

Ld: Jávor 8, Szabó D. 6, ill. Tóth M. 8, Molnár B. 6

Kalocsai KC (NB II)–Csépe Salgótarjáni SKC (NB I B) 30–36 (15–17)

Ld: Bock 10, ill. Csuka 7, Szabó M. 6

A győztesek továbbjutottak.