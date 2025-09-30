Nemzeti Sportrádió

Alilovic 17 gólt dobott a férfi kézilabda Magyar Kupában

2025.09.30. 21:17
Domagoj Alilovic hatalmasat játszott a Csurgóban (Fotó: Csurgói KK)
férfi kézilabda Magyar Kupa Domagoj Alilovic Csurgó
A férfi kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában a Csurgó úgy nyert 33–28-ra Dabason, hogy a győztes csapatban Domagoj Alilovic 17 gólt szerzett 20 lövésből.

 

KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
3. forduló
Békési FKC (NB I B)–He-Do B.Braun Gyöngyös 29–36 (18–20)
Legjobb dobók: Kepess 10 (2), Novák Zs. 4, ill. Mendes Das Neves 9, Bálint B. 6
Dabas KC (NB I B)–Csurgói KK 28–33 (18–18)
Ld: Boros B. 6, Hermann 4, ill. D. Alilovic 17 (6), Pipp 9
Mezőkövesdi KC (NB I B)–Debreceni EAC (NB I B) 33–47 (17–25)
Ld: Jávor 8, Szabó D. 6, ill. Tóth M. 8, Molnár B. 6
Kalocsai KC (NB II)–Csépe Salgótarjáni SKC (NB I B) 30–36 (15–17)
Ld: Bock 10, ill. Csuka 7, Szabó M. 6
A győztesek továbbjutottak.

 

