Folytatódik a „csata”: elkezdődött a szombathelyi Challenge vk-viadal

2025.09.26. 22:14
Székely Zója (Fotó: Kovács Péter, archív)
torna Challenge-világkupa Szombathely
Pénteken elkezdődött Szombathelyen a torna Challenge vk-viadal – a selejtezőkkel.

Még mindig nyitva az ajtó, mármint az, amelyen át a világbajnokságra „beléphet” felemás korláton egy női tornászunk: a vb-n, amelynek Jakarta ad otthont október 19. és 26. között, Mayer Gréta indul egyéni összetettben, valamint Czifra Bettina Lili felemás korláton és gerendán, két hely viszont még kiadó – nevezett szeren meg egy, merthogy a szabályok értelmében négy tornász utazhat egy országból az év fő eseményére, ám szerenként csak három léphet pódiumra.

És az ajtó azért van még nyitva, mert a szombathelyi Challenge világkupa-viadal első napján felemás korláton      ­Székely Zója      az első, Kovács Zsófia pedig a második helyen jutott be a szombati szerenkénti fináléba, ám előbbi 13.600-os, utóbbi 13.450-es pontszáma még nem az a szint, amelyet meghatározott Draskóczy Imre, a női válogatott kapitánya – az a 14.200, ez ugyanis az a pont, amellyel van esély „labdába rúgni” a legjobbak között (ahogyan már megírtuk, ha egyikük sem éri el ezt, akkor Székely Zója lesz a befutó, ám ebben az esetben a másik három szeren is indulnia kell Jakartában). 

Ugrásban és gerendán Mayer Gréta kvalifikálta magát a legjobbak közé a pénteki selejtezőben. A férfiaknál Mészáros Krisztofer lólengésben és korláton jutott be a nyolcba, Závory Szilárd ugrásban és nyújtón, míg Molnár Botond korláton döntős.

 

