Torna csb: a Honvéd és a Dunaújváros megvédte címét

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.09.20. 21:23
Freschli JozsefHonvédosok a dobogó tetején (Fotó: Freschli József/MATSZ)
torna BHSE torna csapatbajnokság
A férfiaknál a Budapesti Honvéd SE, a nőknél pedig a Dunaújvárosi KSE B csapata megvédte címét a tornászok országos csapatbajnokságán.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a férfiaknál a Kiss Balázs, Kiss Zétény, Kis Dominik, Hamza-Vargity Bence, Horváth Áron, Sárosi Péter alkotta BHSE bizonyult a legerősebbnek a budapesti Központi Tornacsarnokban, csakúgy, mint az első fordulóban.

A második helyen a Győri AC, a harmadikon pedig a KSI SE végzett. A versenykiírás értelmében a csapatokat egy felnőtt, egy ifjúsági és egy kadet korosztályú tornász alkotta.

A nőknél sokkal szorosabb volt a végeredmény: ezúttal a KSI SE bizonyult a legjobbnak a DKSE A és a DKSE B csapata előtt, a két forduló alapján kialakult végeredmény azonban éppen fordított volt, mivel az újvárosiak B együttese megőrizte elsőségét.

TORNA CSAPATBAJNOKSÁG
Férfiak
1. Budapesti Honvéd SE 463.857 pont (1. forduló: 229.395, 2. forduló: 234.462)
2. Győri AC 450.156 (218.363; 231.793)
3. KSI SE 378.756 (220.528; 158.228)
Nők
1. Dunaújvárosi KSE B 279.727 (142.263; 137.464)
2. Dunaújvárosi KSE A 277.326 (138.362; 138.964)
3. KSI SE 273.792 (133.462; 140.330)

 

