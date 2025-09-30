Balogh igen, Dárdai B. és Szalai G. nem; együtt a szöuli Aranycsapat

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Marco Rossi csak keveset változtatott. Megvan az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott kerete, és a szövetségi kapitány csak apróbb módosításokkal fut neki a folytatásnak. Balogh Botond van, Dárdai Bence és Szalai Gábor nincs – minden további részlettel Borbola Bence telki beszámolója szolgál.

Kamuti Jenő ötlete: legyen szeniorolimpia! Ha már az Idősek világnapja van szerdán, Csisztu Zsuzsa összeállítása – egyebek mellett a rúdugrólegendát, Szergej Bubkát, a magyar NOB-tagot, Fürjes Balázst, továbbá szépkorú bajnokokat is megszólaltatva – a kezdeményezés esélyeit boncolgatja. Címlapsztori két oldalon.

Újra együtt a szöuli Aranycsapat. 37 évvel a kardcsapat bravúros olimpiai bajnoki címét követően Csongrádi László házában adott egymásnak randevút a Csongrádi, Bujdosó, Nébald, Szabó Bence négyes fogat – és Kovács Erika. Riport és vívómúltidézés egy oldalon.

…és még: itt az első edzőcsere – Kisvárdán; Dembélé nélkül megy Barcelonába a PSG; klub-vb-döntőben a Veszprém.

