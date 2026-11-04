Piros Zsombor hétfőtől a legjobb száz között a világranglistán

Jövő héten karrierje során először kerül be a hivatásos férfi teniszezők világranglistájának első száz helyezettje közé Piros Zsombor. A világranglistán jelenleg 101. Piros a torna harmadik kiemeltjeként a nyolcaddöntőben három játszmában – 6:3, 6:7, 6:3-ra – nyert a francia Sascha Gueymard Wayenburg (187.) ellen, és a nyolc között újabb francia vagy cseh rivális vár rá.

A 27 éves Piros az aktuális pontok (604) alapján készített élő ranglistán a 98. helyet foglalja el az ATP honlapján, és hogy legfeljebb csak a 100. pozícióig eshet vissza a jövő hétig, abban közrejátszott közvetlen riválisainak teljesítménye is.

Az ATP 1973-ban vezette be a világranglistát, és Piros Zsombor tizedik magyarként szerepel majd a legjobb száz között. Korábban a férfiaknál Szőke Péternek, Baranyi Szabolcsnak, Taróczy Balázsnak, Kuhárszky Zoltánnak, Noszály Sándornak, Sávolt Attilának, Fucsovics Mártonnak, Balázs Attilának és Marozsán Fábiánnak sikerült bejutnia a közvetlen világelitbe.