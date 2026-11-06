Skribek Alen győztes gólt szerzett a Neftciben – videó

2026.11.06. 19:41
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Fotó: X/PFC_Neftchi
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Skribek Alen Neftci Baku azeri labdarúgás
Skribek Alen góljával a PFK Neftci hazai pályán 1–0-ra nyert a Kapaz PFK ellen az azeri labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a korábbi utánpótlás-válogatott szélső a 64. percben lépett pályára és három perc múlva megszerezte a meccs egyetlen gólját.

Az augusztusban Zalaegerszegről igazolt Skribek harmadszor volt eredményes új csapatában, amely a tabella élén áll.

 

Skribek Alen Neftci Baku azeri labdarúgás
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