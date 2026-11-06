Junior Davis-kupa: győzelem a helyosztón

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2026.11.06. 19:10
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Címkék
Tenisz junior Davis-kupa utánpótlás Venezuela Kairo utánpótlássport
A magyar fiúválogatott a junior tenisz Davis-kupa helyosztóján 3–0-ra nyert Venezuela ellen.

A kairói tornán a magyar csapat a 9-16. helyért játszott találkozón

mindegyik meccsét megnyerte.

Fazekas Vencel–Andreas Alfredo Sanchez Molina 6:2, 6:1; Mokán István Damján–Santiago Josue Gonzales Rodriguez 6:3, 6:2; Fazekas,Jóny Márk–Molina, Javier Alejandro Sanchez Montoya 6:2. 3:6, 10–6.

A folytatásban a 9-12. helyért az a Kazahsztán lesz az ellenfél, amely Ausztráliát győzte le 2–1-re.

(Kiemelt...

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Tenisz junior Davis-kupa utánpótlás Venezuela Kairo utánpótlássport
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