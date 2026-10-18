Piros Zsombor kikapott a maiai döntőben, egyelőre nem jutott a legjobb százba

Az ATP-rangsorban 114. magyar játékos 2–1-re vezetett kettejük mérlegében a rangsor 229. helyén álló Passaro ellen, és rögtön elvette riválisa adogatását. Ezt további egy-egy brék követte, majd ez a különbség már megmaradt, és a budapesti teniszező 45 perc után az ötödik szettlabdáját egy csodás átemeléssel értékesítette.

A folytatásban a perugiai ellenfél 3:0-ra ellépett, és – egy bréklabdát hárítva – végigvitte az előnyét, így nemsokára kiegyenlített. Az utolsó felvonásban Pirosnak szemlátomást már erőnléti problémái is voltak, háromszor is elbukta a szerváját, ezek közül pedig csak egyet tudott visszavenni, így 4:6, 6:3, 6:2-re alulmaradt. A találkozó 2 óra 1 percig tartott.

Ez volt Piros 18. challengerdöntője, és továbbra is 11 trófeánál tart a második vonalnak számító Challenger Touron. A magyar Davis-kupa-válogatott alapemberének az eddigi legjobbja a 106. hely volt 2024 márciusában, hétfőtől pedig a 103. pozícióban jegyzik az ATP-rangsorban.

ATP CHALLENGER TOUR, MAIA

Döntő

Francesco Passaro (olasz)–Piros Zsombor (magyar, 3.) 4:6, 6:3, 6:2