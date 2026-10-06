Nemzeti Sportrádió

„Az idei év hivatalosan lezárult számomra” – Jannik Sinner hallgatott az orvosokra

K. Zs.K. Zs.
2026.10.06. 12:19
Jannik Sinner a Juventus–Milan olasz bajnoki labdarúgó-mérkőzésen szeptemberben (Fotó: Getty Images)
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ATP-világranglista ATP Jannik Sinner
A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner hónapok óta húzódó térdsérülése miatt idén már nem játszik.

Az olaszok sztárja júliusi wimbledoni Grand Slam-győzelme óta nem lépett pályára térdfájdalmai miatt. Kihagyta a teljes észak-amerikai kemény pályás szezont, benne a US Opent, majd előbb a jelenleg is zajló pekingi viadalt, utóbb a jövő héten rajtoló sanghaji tornát mondta le. Kedden a közösségi felületeire feltöltött videoüzenetben jelentette be, hogy véget ért számára a 2026-os versenyév.

„Közösen az orvosokkal úgy határoztunk, hogy további kezeléseknek vetjük alá a térdemet, ami azt jelenti, hogy az idei év hivatalosan lezárult számomra” – mondta Sinner, hozzátéve, hogy hosszú távon az a helyes, ha legközelebb teljesen egészségesen, százszázalékos állapotban lép pályára.

Sinner távollétében szinte biztosan Alexander Zverev lesz a következő világelső; a dél-tiroli teniszező ugyanis nem tudja megvédeni a tavaly ugyanebben az időszakban gyűjtött pontjait, míg az olimpiai bajnok és ATP-világbajnok németnek sokkal kevesebb védendő pontja maradt az idén. Jelenleg 1280 pont a hátránya Sinnerrel szemben, a harmadik helyezett Carlos Alcaraznak pedig csak matematikai esélye van az első hely visszaszerzésére.

Zverev az év elején még több mint kilencezer ponttal volt lemaradva Sinner és 5700-zal Alcaraz mögött, és a Roland Garroson, valamint a US Openen aratott diadala mellett abból is sokat profitált, hogy Alcaraz csuklóproblémák miatt kihagyott négy hónapot. A hamburgi teniszező lehet Boris Becker után a második német világelső, a háromszoros wimbledoni bajnok legenda 1991-ben 12 héten át vezette az ATP-rangsort. Azóta Michael Stich és Tommy Haas a második pozícióig jutott.

(MTI)

 

ATP-világranglista ATP Jannik Sinner
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