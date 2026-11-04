Kovács Patrik a Vasasnak is bizonyítaná, érdemes számolni vele

NEM LASSÍT A MEZŐKÖVESD. Legutóbb Karcagon győzött 3–0-ra, a találkozó mindhárom gólját Kovács Patrik szerezte. A 19 éves támadó (aki az újpestiek 20-szoros válogatott ikonjának, Kovács Zoltánnak a fia) az első játékrész közepén büntetőből szerzett vezetést, majd miután az ellenfél emberhátrányba került, újabb tizenegyest értékesített. Még a szünet előtt akcióból is betalált, így 21 perc alatt mesterhármast ért el.

„Az első lehetőségünket gólra váltottuk, és már az első félidőben eldöntöttük a meccset – mondta Kovács Patrik. – A mester, Máté Péter mindig kérdezi az öltözőben, ha lesz büntető, ki vállalja el – hárman-négyen állandóan felteszik a kezüket, én is. Amikor az elsőt kiharcoltam, szaladtam a labdáért, bíztam magamban, és nem hibáztam, nem sokkal később pedig jött a kiállítás, majd az újabb büntető. Előtte percekig az oldalvonalon kívül ápoltak, miután lekönyököltek és vérzett a fejem, alig tértem vissza a pályára, máris szabálytalankodtak ellenem, és másodszor is tizenegyest rúghattam. Még a szünet előtt Vörös Barna mélységi passza után szereztem a harmadik gólunkat.”

Az előző idényben még Csertői Aurél irányításával ötödik helyen végzett a Mezőkövesd, az első tizenkét forduló azt mutatja, van esély rá, hogy annál is előkelőbb pozícióban zárjon. Noha az első három bajnoki csak egy pontot hozott, azóta kilenc mérkőzésből hetet megnyert a csapat, és ebben vastagon benne van a góllövőlistát tíz találattal vezető Kovács Patrik teljesítménye. A korosztályos válogatott támadó Fehérvárról (ahol a Vidi történetének legfiatalabb bemutatkozója és gólszerzője volt az NB I-ben) a nyáron tért vissza nevelőegyesületébe, Vasasba, kooperációs szerződés keretén belül futballozik Mezőkövesden.

„Az előző idényben sérülés és egyéb okok miatt keveset tudtam játszani Fehérváron, nyáron úgy igazoltam vissza a Vasashoz, hogy abban maradtam Nagy Miklós sport­igazgatóval és Erős Gábor vezetőedzővel, rendszeres játéklehetőségre van szükségem – folytatta Kovács Patrik. – Máté Péter sokat segít abban, hogy a helyén kezeljük az eredményeket. Befogadó az itteni közeg, rengeteg támogatást kapok a csapattársaktól, lépésről lépésre haladva megpróbáljuk a lehető legjobb pozícióban zárni az idényt. Az elsődleges célom, hogy berobbanjak az NB I-be, a mezőkövesdi teljesítményemmel el akarom érni, hogy a Vasasnál azt gondolják, tudok segíteni egy osztállyal feljebb is.”