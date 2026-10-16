Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor már a négy között jár Portugáliában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.16. 14:44
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images, archív)
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ATP Maia Piros Zsombor
Piros Zsombor három szettben, nagy csatában győzte le az olasz Lorenzo Giustinót, így bejutott a portugáliai Maiában zajló ATP-tenisztorna elődöntőjébe.

Piros Zsombor a libanoni Benjamin Hassan és a spanyol Pol Martín legyőzésével jutott el a legjobb nyolc közé, ahol az olasz Lorenzo Giustino volt az ellenfele.

A két teniszező 2022 márciusában már összecsapott Zadarban, ott Giustino három szettben győzött. Maiában Piros kétszer is lebrékelte a nyitó játszmában az olaszt, míg a saját adogatásaiból csak egyet bukott el. 

A másodikban azonban Giustino magára talált, az első öt játékot megnyerte, Pirosnak pedig bréklabdája sem adódott. Jöhetett a döntő felvonás, amelyben a magyar játékos ismét brékelőnybe került, ám 4:2-nél elbukta a szerváját. 5:4-nél Piros lezárhatta volna a mérkőzést, de mindhárom meccslabdáját hárította az olasz, és végül a tie-breaket is kiharcolta. Abban Piros kétszer is minibrékhátrányba került, ám 4–5 után sorozatban három pontot behúzva megnyerte a meccset.

A harmadik helyen kiemelt magyar játékos elődöntőbeli ellenfele a tornát a selejtezőben kezdő spanyol Alejo Sánchez lesz.

TENISZ, ATP-TORNA, MAIA
NEGYEDDÖNTŐ
Piros (magyar, 3.)–Giustino (olasz) 6:3, 1:6, 7:6 (7–5)

 

ATP Maia Piros Zsombor
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