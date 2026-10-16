Piros Zsombor két győzelemre a maiai trófeától és a legjobb 100 közé jutástól

A hazai szövetség pénteki beszámolója szerint a 27 éves magyar játékos az olasz Lorenzo Giustino legyőzésével (6:3, 1:6, 7:6) került a legjobb négy közé, ahol a selejtezőből érkező spanyol Alejo Sánchez (375.) vár rá.



Amennyiben Piros eljut a fináléba, akkor pályafutása legjobbjaként a 103. lesz az ATP-rangsorban, és ha a tornagyőzelemig menetel, akkor hétfőtől a 93. helyen jegyzik.



Piros jelenleg a világranglista 114. helyén áll, eddigi legmagasabb helyezése a 106. volt (2024. március).

