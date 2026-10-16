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NB I: MTK–Vasas 1–0

Piros Zsombor két győzelemre a maiai trófeától és a legjobb 100 közé jutástól

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 20:15
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Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter)
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ATP-világranglista ATP Piros Zsombor
Piros Zsombor bejutott az elődöntőbe a portugáliai Maia városában zajló 160 ezer euró összdíjazású salakpályás tenisztornán, ezzel közel került ahhoz, hogy karrierje során először bekerüljön az első százba a világranglistán.

A hazai szövetség pénteki beszámolója szerint a 27 éves magyar játékos az olasz Lorenzo Giustino legyőzésével (6:3, 1:6, 7:6) került a legjobb négy közé, ahol a selejtezőből érkező spanyol Alejo Sánchez (375.) vár rá.

Amennyiben Piros eljut a fináléba, akkor pályafutása legjobbjaként a 103. lesz az ATP-rangsorban, és ha a tornagyőzelemig menetel, akkor hétfőtől a 93. helyen jegyzik.

Piros jelenleg a világranglista 114. helyén áll, eddigi legmagasabb helyezése a 106. volt (2024. március).
 

 

ATP-világranglista ATP Piros Zsombor
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