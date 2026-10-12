Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Bondár és Marozsán is rontott, Djokovics újra a legjobb tízben a világranglistán

MTI MTI
2026.10.12. 12:57
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Novak Djokovics a Pekingben megnyert serleggel (Fotó: AFP)
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világranglista ATP tenisz WTA
Bondár Anna két helyet rontva a 66. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 63.

 

A Vuhanban szerencsés vesztesként főtáblára jutott, majd rögtön kiesett Bondár mögött Udvardy Panna található még a legjobb száz között, aki egy helyet veszített, így a 80., míg a korábbi top 100-as Gálfi Dalma jelenleg a 152. Marozsán a nyitó körben kiesett Sanghajban, és legközelebb a kazahsztáni Almatiban indul a jövő héten.

Piros Zsombor egy helyet rontott, ezzel 114. az ATP-rangsorban, míg a sérülés miatt idén már nem versenyző Fucsovics Márton egy helyet csúszott vissza és a 134. A világranglisták elején annyi változás történt, hogy a nőknél az orosz Mirra Andrejeva feljött a harmadik pozícióba a kazah Jelena Ribakina és a fehérorosz Arina Szabalenka mögé. 

A férfiaknál egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner – aki számára befejeződött a szezon –, őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi, a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics pedig pekingi diadalával három hét után visszatért a top 10-be, és jelenleg nyolcadik.

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