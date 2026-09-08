Egy góllal jobb volt a Real Madrid az Internél a nap rangadóján

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (2–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V: M. Oliver (angol)
Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Alexander-Arnold (Tchouaméni, 79.), Jude Bellingham, Valverde – Brahim Díaz (Diomande, 79.), K. Mbappé (Espí, 90+3.), Vinícius Júnior (Carreras, 88.). Vezetőedző: José Mourinho
Internazionale: Josep Martínez – Pavard (Stones, a szünetben), Bisseck, Bastoni – A. Diouf, Barella (Sucic, 60.), Calhanoglu (Zielinski, 60.), Curtis Jones, Carlos Augusto (Mhitarjan, 83.) – M. Thuram (Bonny, 60.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu
Gólszerző: K. Mbappé (14.), Valverde (23.), ill. Carlos Augusto (77.)
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