Van Aert a célig kísérte Brennant a Vueltán

HA VAN nagy felfedezettje az idei Vueltának, az mindenképpen Matthew Brennan. A 21 éves brit kerékpáros pályafutása első háromhetesén állt rajthoz, és kedden a negyedik szakaszgyőzelmét aratta Palos de la Fronterában. A Visma csapata pontosan ezzel a céllal érkezett a Spanyol körversenyre: a holland bejegyzésű istálló kontrollálja a sprintereknek fekvő szakaszokat, a hajrában pedig Wout van Aert nagyszerű előkészítését követően Brennan rendre szállítja az értékes győzelmeket.

Van Aert is nyert már két etapon, a belga kerékpáros vezeti a pontversenyt, ha kell, akkor szökésben teker, ha pedig az előkészítő munkájára van szükség, akkor abban segít. Ezúttal is szinte a célig kísérte Brennant, akinek az utolsó száz-százötven méteren egy feladata maradt: lehetőleg ne hagyja le senki. Hiába közelített a francia Bryan Coquard és a belga Vito Braet, Brennan biztos győzelmet aratott.

„Hihetetlen, hogy már négy győzelemnél járok, már egynek is örültem volna. Mindenki hozzátette a magáét a csapat részéről, Wout szinte átjött velem a célvonalon, ezt jobban nem is lehetett volna kivitelezni. Jövőre Nagy-Britanniában kezdődik a Tour de France: amikor megtudtam, már jeleztem a Vismának, hogy nagyon szeretnék indulni, és ha Wouttal és Kristoff Laporte-tal ott is véghez visszük, amit itt, akkor akár a sárga trikót is felvehetném…” – fogalmazott a brit kerékpáros.

Valter Attila is nagy munkát végzett, kísérte a fehér trikóra pályázó fiatal Jakub Omrzelt, és a főmezőnnyel együtt, a 42. helyen gurult át. Az összetettben nem történt változás, a piros trikót továbbra is Enric Mas viseli. „A keddi talán valamivel könnyebb nap volt és a szerdai is az lesz a síkabb terepviszonyok miatt, remélhetőleg jobbak lesznek a lábaim, a csapatom minden pillanatban segít, bízom bennük” – mondta a Movistar versenyzője.

81. VUELTA A ESPANA

16. szakasz (Cortegana–Palos de la Frontera, 181.1 km): 1. Matthew Brennan (brit, Visma) 3:56:33 óra, 2. Coquard (francia, Cofidis) azonos idővel, 3. Braet (belga, Lotto-Intermarché) a. i., …35. Mas (spanyol, Movistar) a. i., …42. Valter Attila (Bahrain-Victorious).

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 56:02:29 óra, 2. Gall (osztrák, Decathon) 2:06 perc hátrány, 3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2:10 p h., …55. Valter 1:53:08 óra h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 282 pont, 2. Brennan 189, 3. Romele (olasz, Astana) 153.

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 69, 2. Van Aert 40, 3. Mas 24.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 56:08:13 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain Victorious) 30 másodperc h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 10:41 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 168:27:56 óra, 2. Astana 57:32 p h., 3. Bahrain-Victorious 1:11:15 ó h.