Nemzeti Sportrádió

VÉGE

BL: AEK Athén–LASK 1–0

Jászai Csongor arany-, Michelle Dimov ezüstérmes lett a jet-ski Eb-n

2026.09.08. 19:02
null
Jászai Csongor legközelebb a szardíniai világbajnokságon bizonyíthat (Fotó: FB/Magyar Jet-Ski Szövetség)
Címkék
jet-ski Európa-bajnokság Michelle Dimov Jászai Csongor jet-ski
Jászai Csongor a Ski GP4-kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jet-ski összetett Európa-bajnoki címet, míg a német származású, magyar licenccel versenyző Michelle Dimov a női Runabout mezőnyében a második helyen végzett.

A hazai szövetség keddi beszámolójában emlékeztetett: a három állomásból álló Eb-sorozat Portugáliában kezdődött, majd a hazai rendezésű Magyar Nagydíjjal folytatódott Győr-Győrzámoly térségében, míg a végső sorrend a franciaországi Vichyben alakult ki. A tájékoztató kiemelte: Jászai Csongor a három versenyhétvége kilenc futamából összesen hatot nyert meg, ráadásként pedig valamennyi állomáson ő bizonyult a leggyorsabbnak az időmérőn.

Jászai három évvel ezelőtt a GP3-kategóriában szerzett Eb-címet, GP4-ben ez volt az első szezonja, következő nemzetközi versenye októberben a szardíniai világbajnokság lesz.

A húszéves Michelle Dimov az egész Eb-sorozatban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott: Portugáliában és a magyarországi fordulóban egyaránt a második helyen zárt, Vichyben pedig harmadik lett, amivel bebiztosította az összetett második helyét.

 

jet-ski Európa-bajnokság Michelle Dimov Jászai Csongor jet-ski
Legfrissebb hírek

Hét magyar jet-ski-érem a hazai világversenyen!

Csupasport
2026.07.20. 06:00

Közel az éremhez a jet-ski Eb-n

Egyéb autó-motor
2026.07.17. 21:37

Jet-ski Eb: Jászai Csongor futamgyőzelemmel kezdte a szezont

Egyéb egyéni
2026.07.09. 19:33

Bugyin, Ónodon és Dunaharasztiban rendezik az idén a magyar jet ski bajnokságot

Egyéb egyéni
2026.05.09. 11:28

Taroltak a magyarok a jet-ski Eb- és junior vb-állomáson

Egyéb egyéni
2025.08.03. 20:25

25 ország versenyzőit várják a magyarországi jet-ski Eb-futamra

Csupasport
2025.07.09. 16:03

Jet-ski Európa-bajnoki futam és junior világbajnokság Győr-Győrzámolyban

Egyéb autó-motor
2025.07.08. 23:07

Huszonöt év után új elnöke lesz a jet-ski szövetségnek

Egyéb egyéni
2025.03.31. 14:09