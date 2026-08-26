Udvardy Panna nyolcaddöntős a monterreyi tenisztornán, Bondár Anna kiesett

A világranglistán 70. Bondár Anna a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, és a 32 között a nyolcadik kiemelt Cristina Bucsával csapott össze. Az egyetlen korábbi találkozójukat a jelenleg 40. helyezett spanyol nyerte meg januárban Brisbane-ben. A második csatában a 29 éves magyar rögtön elvesztette az adogatását, és mivel nem tudott visszabrékelni, ez a szettjébe került. A folytatásban Bondár 1:1-nél és 3:5-nél is elbukta a szerváját, miközben a Moldovában született és 2015 óta spanyol színekben versenyző Bucsának csak egyetlen bréklabdát kellett hárítania az egész meccsen, amely 1 óra 33 percig tartott.

Udvardy Panna (76.) kikapott a selejtező második fordulójában, szerencsés vesztesként mégis bejutott az elitmezőnybe, ahol az őt egy pozícióval megelőző ausztrál Maya Joint várt rá. Első összecsapásuk első játszmájában két-két brékkel jutottak el a rövidítésig, amelyben egy hajszálnyival a Floridában élő Udvardy volt jobb. A második felvonásban a 27 éves magyar 1:1 után már egy gémet sem vesztett, és könnyedén nyert az amerikai születésű, 20 éves Joint ellen. A találkozó 1 óra 37 percig tartott.

Udvardyra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Cristina Bucsa (spanyol, 8.)–Bondár Anna 6:4, 6:3

Udvardy Panna–Maya Joint (ausztrál) 7:6 (7–5), 6:1

(MTI)