Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna nyolcaddöntős a monterreyi tenisztornán, Bondár Anna kiesett

K. Zs.K. Zs.
2026.08.26. 06:45
Udvardy Panna egy szoros és agy sima játszmában harcolta ki a győzelmet (Fotó: Getty Images)
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WTA Bondár Anna Udvardy Panna
A szerencsés vesztesként a főtáblára jutó Udvardy Panna szerda hajnali győzelmével bejutott a nyolcaddöntőbe, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben az 1.2 millió dollár (372.4 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán Monterreyben.

A világranglistán 70. Bondár Anna a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, és a 32 között a nyolcadik kiemelt Cristina Bucsával csapott össze. Az egyetlen korábbi találkozójukat a jelenleg 40. helyezett spanyol nyerte meg januárban Brisbane-ben. A második csatában a 29 éves magyar rögtön elvesztette az adogatását, és mivel nem tudott visszabrékelni, ez a szettjébe került. A folytatásban Bondár 1:1-nél és 3:5-nél is elbukta a szerváját, miközben a Moldovában született és 2015 óta spanyol színekben versenyző Bucsának csak egyetlen bréklabdát kellett hárítania az egész meccsen, amely 1 óra 33 percig tartott.

Udvardy Panna (76.) kikapott a selejtező második fordulójában, szerencsés vesztesként mégis bejutott az elitmezőnybe, ahol az őt egy pozícióval megelőző ausztrál Maya Joint várt rá. Első összecsapásuk első játszmájában két-két brékkel jutottak el a rövidítésig, amelyben egy hajszálnyival a Floridában élő Udvardy volt jobb. A második felvonásban a 27 éves magyar 1:1 után már egy gémet sem vesztett, és könnyedén nyert az amerikai születésű, 20 éves Joint ellen. A találkozó 1 óra 37 percig tartott.

Udvardyra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Cristina Bucsa (spanyol, 8.)–Bondár Anna 6:4, 6:3
Udvardy Panna–Maya Joint (ausztrál) 7:6 (7–5), 6:1

(MTI)

 

WTA Bondár Anna Udvardy Panna
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