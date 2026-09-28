Nemzeti Sportrádió

Kemény belépők és kevés helyzet jellemzi a grúz–ukrán mérkőzés első félidejét

2026.09.28. 18:37
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Andrea Maldera (Fotó: Árvai Károly)
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B-liga Nemzetek Ligája Ukrajna Grúzia
A Nemzetek Ligája 2. fordulójában a B-liga 2. csoportjában Grúzia Ukrajnát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. FORDULÓ
GRÚZIA–UKRAJNA 0–0 – élőben az NSO-n!
Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion, 18 óra (Tv: Spíler2 TV). Vezeti: Aghayev (azeri)
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kocsorasvili, Csakvetadze, Kiteisvili – Csitaisvili, Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
UKRAJNA: Trubin – Bondar, Sarapij, Mikavko – Zubkov, Pikajonok, Nazarina, Mihalicsenko – Hlany – Ponomarenko, Vanat. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

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Minden más foci
2026.09.26. 13:05

A grúz válogatott kapitányának állásába került a hazai vereség

Willy Sagnol helyét Ramaz Szvanadze veszi át a grúz csapatnál, amely október elején a mieink vendége lesz.

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B-liga Nemzetek Ligája Ukrajna Grúzia
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