Kemény belépők és kevés helyzet jellemzi a grúz–ukrán mérkőzés első félidejét

A Nemzetek Ligája 2. fordulójában a B-liga 2. csoportjában Grúzia Ukrajnát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. FORDULÓ
GRÚZIA–UKRAJNA 0–0 – élőben az NSO-n!
Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion, 18 óra (Tv: Spíler2 TV). Vezeti: Aghayev (azeri)
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kocsorasvili, Csakvetadze, Kiteisvili – Csitaisvili, Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
UKRAJNA: Trubin – Bondar, Sarapij, Mikavko – Zubkov, Pikajonok, Nazarina, Mihalicsenko – Hlany – Ponomarenko, Vanat. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
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