Nemzeti Sportrádió

Jégkorong Szuperkupa: a BJA visszavághat a Fradinak a tavalyi vereségért

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.09.10. 11:20
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Nagy Gergőben már nincs meg az az izgatottság, mint közvetlenül az átigazolása után (Fotó: Dömötör Csaba)
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jégkorong Szuperkupa Nagy Gergő Ferencváros BJA HC
Ahogy egy évvel korábban, az idén is a Ferencváros és a BJA HC között dől el a Szuperkupa sorsa. Akkor az első ICEHL-idényükre készülő zöld-fehérek 5–0-ra győztek, csütörtök este a Fradi célja az ismétlés lesz.

EGYÜTTMŰKÖDÉS IDE VAGY ODA, csütörtök este a Ferencváros és a Budapest Jégkorong Akadémia HC egymás ellenfele lesz a Szuperkupa-mérkőzésen. A hagyományoknak megfelelően a magyar bajnok (BJA) és a kupagyőztes (FTC) méri össze erejét az idény első trófeájáért. A felkészülési időszak legvégén, a 2026–2027-es idény legelején a korábbi Fradi-, jelenlegi BJA-játékos, Nagy Gergő és a korábbi BJA-, jelenlegi Fradi-játékos Schlekmann Márk is megosztotta gondolatait.

Nagy már a harmadik évadára készül a BJA-nál, ám előtte hat idényen keresztül volt az FTC csapatkapitánya.

„Van bennem motiváció, de a kezdeti izgatottság, ami közvetlenül az átigazolásomat követően volt, már elmúlt. Inkább csak várom, hogy bedobják a korongot – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Gergő. – Ahhoz, hogy nyerni tudjunk, kiváló kapusteljesítményre lesz szükségünk, minden erőnkkel küzdenünk kell, és néhányat ki kell használnunk a helyzeteinkből. Az pedig alapfeltétel, hogy önfeláldozóan küzdjünk, folyamatosan ott lihegjünk az ellenfél nyakán.”     

A BJA korábbi válogatott csatára beszélt arról is, hogy áll a csapat a felkészüléssel, és milyen nehézségekkel kellett megküzdenie az idény kezdete előtt.

„Az augusztus klasszikus felkészülési hónapként telt el, igyekeztünk visszaszokni a jégre, megtanulni újra korcsolyázni, gyakorolni a bottechnikákat. Sokat dolgoztunk, és szándékosan sokat utaztunk, hogy a terhelés ezen részéhez is hozzá legyünk szokva az idényben. A csütörtöki meccs nagyon jó lehetőség arra egy nálunk magasabban jegyzett csapat ellen, hogy felmérjük, mennyire vagyunk felkészültek, és miben kell még javulnunk az idény kezdetéig. Egyértelműen tétmeccsként tekintünk a Szuperkupa-összecsapásra, hiszen mégiscsak a magyar bajnok méri össze erejét a Magyar Kupa győztesével, ráadásul az összes jegy elkelt, foggal-körömmel fogunk küzdeni, hogy miénk legyen a Szuperkupa” – fogalmazott Nagy Gergő.

Schlekmann Márk a két csapat már említett együttműködésének hála az előző idényben kölcsönben két meccsen magára ölthette a zöld-fehér mezt, de végleg csak a nyáron került a Ferencvároshoz.

„Jó egy hónapja dolgozunk a srácokkal, három edzőmérkőzésen vagyunk túl, és napról napra egyre jobban összekovácsolódunk. Azon dolgozunk, hogy az előző idény eredményeit felül tudjuk múlni, bejussunk a playoffba. Véleményem szerint jó úton haladunk, és jól sikerült a felkészülésünk. Természetesen volt egy kis előnyöm a beilleszkedéssel kapcsolatban, hiszen a magyar srácokat utánpótlásból, illetve a válogatott programokról már ismertem. Az újonnan érkező légiósokkal is sikeres és zökkenőmentes volt az összerázódás, de aki teljesen külsősként érkezett a csapatba, annak sem volt nehéz dolga, mert nagyon összetartó a társaság – mondta klubja honlapjának a fiatal csatár, aki arról is szót ejtett, milyen lesz neki előző együttese, a barátai ellen jégre lépni az idény első tétmeccsén: – Tavaly még a BJA HC csapatában játszottam, erre az évre fordult a kocka, és a Ferencváros színeiben lépek jégre a Szuperkupa-meccsen. Különleges alkalom lesz a volt csapatom ellen jégre lépni, amelyben négyévesen kezdtem a pályafutásomat, ám nem gondolom, hogy származna előnyöm vagy hátrányom abból, hogy sokakat ismerek, mert ők ugyanúgy ismernek engem, több jó barátom is van közöttük. A mérkőzés alatt ezt egy kicsit furcsa lesz félretenni, de ők is a saját érdeküket tartják szem előtt, ahogyan én is, a pályán ellenfelek leszünk, nem ellenségek. Bízom benne, hogy meg tudjuk szerezni a Szuperkupát.”

JÉGKORONG
SZUPERKUPA
19.00: FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Tüskecsarnok (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

jégkorong Szuperkupa Nagy Gergő Ferencváros BJA HC
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